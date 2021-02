Trùm đường dây xăng giả Lê Thanh Trung: Liệu có bảo kê?

Dư luận đặt câu hỏi, liệu có đối tượng tiếp tay, bảo kê cho “ông trùm” Lê Thanh Trung trong hoạt động mua, bán hoá đơn giả liên quan vụ buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu?

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (SN 1983, xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, TP Cần Thơ) – “ông trùm” đường dây mua, bán hoá đơn giả trong vụ buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.



Khám xét Công ty CP Thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ (SFT) do Lê Thanh Trung thành lập và nơi ở của “ông trùm” này, cảnh sát đã thu giữ 27 con dấu (trong đó có 15 dấu mộc tròn và 12 dấu tên) của các công ty khác nhau do chính Trung lập ra và thuê người khác đứng tên để mua bán hóa đơn. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu, hóa đơn liên quan, 2 điện thoại, 2 xe ô tô cùng số tiền lớn.

Lê Thanh Trung và tang vật vụ án.

Lê Thanh Trung được là nghi phạm chính chuyên làm hóa đơn giả để hợp thức hóa số xăng giả nhằm hợp thức hóa đầu vào và đầu ra của hàng trăm triệu lít xăng dầu đã được làm giả, kém chất lượng để bán ra thị trường trước khi bị phát hiện.

Trước đây, đối tượng này từng là thuộc cấp của “ông trùm” xăng dầu Trịnh Sướng tại Sóc Trăng. Sau khi Trịnh Sướng bị bắt giữ, Trung bị tình nghi đã cấu kết cùng một số đối tượng khác tiếp tục thành lập đường dây làm giả, tiêu thụ xăng dầu khác.

Công ty SFT do Lê Thanh Trung thành lập nhưng thuê người khác đứng tên từ tháng 11/2017. Ngoài trụ sở chính Công ty SFT đặt tại Cần Thơ, SFT còn có chi nhánh tại Long An và An Giang. Công ty này chỉ làm nhiệm vụ hợp thức hóa các thủ tục hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra của lượng xăng dầu được làm giả, kém chất lượng đã bán ra thị trường để đối phó với cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi sản xuất, mua bản xăng giả là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và người tiêu dùng. Do đó, việc bóc gỡ, xử lý các nhóm đối tượng sản xuất răng giả là cần thiết. Liên quan hành vi này, các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về đội sản xuất, mua bán hàng giả.

Để hợp thức hóa được hành vi mua bán, sản xuất xăng giả các đối tượng cần phải thu mua hóa đơn giá trị gia tăng và phải cần có những đối tượng tiếp tay, giúp sức, thậm chí không loại trừ đối tượng có hành vi bảo kê . Do đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của Lê Thanh Trung và hành vi giúp sức cho việc sản xuất, mua bán hàng giả nếu có của các đối tượng liên quan.

Theo luật sư Cường, hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về quản lý tài chính, quản lý kinh tế, làm thất thu ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường, quyền lợi của người tiêu dùng. Do vậy, với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, các cá nhân và pháp nhân thương mại đều bị xử lý hình sự. Đối với cá nhân có thể mức hình phạt có thể lên đến 5 năm tù theo quy định tại điều 203, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Niêm phong sà lan chở xăng.

Đồng thời sẽ bị thu hồi tiền, tài sản do phạm tội mà có và có thể bị phạt bổ sung lên đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề đến năm năm.

Đối với pháp nhân thương mại vi phạm thì có thể bị phạt với mức cao nhất là 1.000.000.000 đồng và bị phạt tiền đến 200.000.000 đồng theo quy định tại khoản bốn, điều 203 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nêu trên.

Luật sư Cường cho biết thêm trong quá trình điều tra vụ án này cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng có biết số hàng hóa nêu trên là hàng giả hay không.

“Nếu biết là hàng giả nhưng vẫn giúp sức các đối tượng này để thực hiện hành vi sản xuất, mua bán trái phép còn bị xử lý thêm về tội sản xuất hàng giả, mua bán hàng giả với vai trò đồng phạm với các đối tượng trong vụ án. Khi quyết định hình phạt tòa án sẽ tổng hợp hình phạt của nhiều tội danh trong trường hợp bị kết tội để tuyển một mức án chung. Nếu có đối tượng giúp sức bảo kê cho Lê Thanh Trung mua, bán hoá đơn giả cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật” – Luật sư Cường cho hay.

