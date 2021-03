Dừng hợp đồng nhóm bảo vệ Viện ĐK Tuyên Quang hỗn chiến với dân

Sáng 10/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã thông tin chính thức về vụ việc nhóm bảo vệ của bệnh viện hỗn chiến với người dân xảy ra vào ngày 9/3. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 9/3, thời điểm này, có một xe ô tô 16 chỗ chở người bệnh và người nhà đi thẳng qua cổng số 1, cổng kiểm soát dịch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Khi đến giữa sân của Khoa Khám bệnh, có 1 người bệnh nữ và 2 thanh niên xuống xe đi vào cửa Khoa Khám bệnh, cả ba người đều không đeo khẩu trang. Những người làm bảo vệ bệnh viện đã nhắc nhở đeo khẩu trang phòng, chống dịch nhưng 2 người nhà người bệnh không thực hiện và có phản ứng gay gắt. Sau đó, giữa 2 bên đã xảy ra xô xát, đánh lộn lẫn nhau giữa nhóm bảo vệ và người nhà người bệnh. Trước tình huống bất ngờ, nhân viên y tế tại Khoa Khám bệnh đã can ngăn và đưa người bệnh vào khám, đồng thời liên hệ, trình báo vụ việc đến Công an phường Tân Hà, TP Tuyên Quang đến giải quyết. Ông Phạm Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Những bảo vệ, vệ sĩ trên không phải là nhân viên của đơn vị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC. Việc nhân viên Công ty vệ sỹ có hành vi đánh người nhà người bệnh trong Bệnh viện là vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Bệnh viện. Bệnh viện quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC ngay từ hôm nay 10/3". Hình ảnh nhóm bảo vệ với công cụ hỗ trợ hỗn chiến với người nhà bệnh nhân. Nhiều người can ngăn nhưng nhóm bảo vệ và người nhà bệnh nhân vẫn không dừng lại. Nhóm bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC được đào tạo chuyên nghiệp nhưng cách hành xử lại rất không chuyên nghiệp khiến người dân bức xúc. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Tuyên Quang vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Video: Nhóm bảo vệ bệnh viện Tuyên Quang hỗn chiến với người nhà bệnh nhân

