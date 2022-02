“Trùm” buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai đang bị truy nã là ai?

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện thêm đường dây buôn lậu xăng do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc tại Bà Rịa-Vũng Tàu, cầm đầu, cung cấp với số lượng đặc biệt lớn, liên quan nhiều đối tượng tiêu thụ ở Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa... Xác định đây là đường dây không liên quan đến đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu, ngày 20/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tách ra điều tra riêng.

Chiều 21/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam với Mai Thị Dần - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc để điều tra về hành vi buôn lậu. Đồng thời, đã tạm giữ một số đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng của Công ty TNHH Hà Lộc để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Bị can Mai Thị Dần được xác định có liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá từ đầu năm 2021.