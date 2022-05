Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Minh Thành (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Báu (SN 1986, cùng trú thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 22h ngày 30/4, Công an huyện Bình Xuyên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại địa phận xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) thì phát hiện Trần Minh Thành điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda 2 BKS: 72A-36238, vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,133mg/l.

Hai đối tượng Thành và Báu tại cơ quan Công an.

Lực lượng Công an huyện đã tiến hành tạm giữ xe ô tô trên theo quy định tại nhà tạm giữ phương tiện của Công an huyện Bình Xuyên ở Tân Phong - Bình Xuyên. Đến khoảng hơn 8h ngày 1/5, Thành cùng Nguyễn Ngọc Báu điều khiển xe máy mang BKS 88H6-3807 đến trụ sở Công an huyện Bình Xuyên để xử lý vi phạm.

Sau đó, Thành cùng Báu điều khiển xe đến dựng trước cổng nhà tạm giữ phương tiện, quan sát thấy không có người quản lý trông giữ nên cả 2 vào bên trong và Thành điều khiển xe ô tô BKS 72A-36238 trên rời khỏi bãi xe còn Báu mở cổng để Thành đi ra.

Ra khỏi bãi xe, Thành điều khiển xe ô tô về cất giấu tại đường liên thôn giáp với nhà của mình. Theo cơ quan chức năng, trị giá của chiếc ô tô trên khoảng 250 triệu đồng.

Hiện, vụ trộm ô tô ngay trong trụ sở Công an huyện ở Vĩnh Phúc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.