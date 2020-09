Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối

Sáng 4/9, một lãnh đạo Công an H.Gia Lâm, Hà Nội trả lời trên tờ Công an TPHCM cho biết, cơ quan này đã bắt giữ nghi phạm chặn đường, hiếp dâm bé gái 12 tuổi.



Theo vị lãnh đạo, nghi phạm là người trên địa bàn. Hiện Công an H.Gia Lâm đang tiến hành giám định ADN, đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ việc.

Trước đó, Công an huyện Gia Lâm phát đi thông báo, vào khoảng 18h50 ngày 23/8, cháu L.T.L (SN 2008, trú tại xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội cùng cháu L.P.A (SN 2009, trú tại Bồ Đề, Long Biên) đèo nhau bằng xe đạp đi chơi. Cháu L. đèo cháu A từ Linh Quy - Kim Sơn - Gia Lâm đến thôn Bình Trù - Dương Quang - Gia Lâm.

Hiện trường vụ hiếp dâm ở Gia Lâm

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi hai cháu quay về đoạn đường cái cách cầu Bình Trù khoảng 300 mét thì bị 1 thanh niên đi xe máy vượt qua (đi từ hướng Dương Quang sang Linh Quy) khoảng 50 mét, thì đỗ xe lại lề đường.

Hai cháu đi tới thì đối tượng ra chặn xe lại làm xe đạp bị đổ, đối tượng từ phía sau kẹp cổ, vén áo cháu L. Cháu A. thấy vậy sợ hãi bỏ chạy.

Sau đó đối tượng đã bắt cháu L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50 mét rồi bế cháu L. vào vườn chuối và thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi, đối tượng đi về hướng Linh Quang - Gia Lâm - Hà Nội.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng đang thụ lý vụ cháu gái bị chú rể hiếp dâm phải nhập viện tâm thần.

Theo Báo PNVN, chị H. (quê Hoa Lư, Ninh Bình) – mẹ của cháu Nguyễn Hà Linh (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) cho biết, trưa 3/9, cháu Linh đã phải nhập viện Tâm thần Trung ương 1 để điều trị vì bị sốc tâm lý.

Cháu Nguyễn Hà Linh là bị hại trong vụ án chú rể Nguyễn Hồng Vân xâm hại tình dục trước đó. Mẹ nạn nhân cho biết thêm, vì chị khiếu nại kết luận điều tra của Công an quận Cầu Giấy về vụ việc con gái chị bị xâm hại, thế nên sáng 3/9, mẹ con chị được công an quận mời lên làm việc.

Làm việc với cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy, cháu Linh bị sốc, phải đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để thăm khám, điều trị.

Kết quả thăm khám cho thấy, cháu Linh có biểu hiện trầm cảm nặng, có biểu hiện lo âu nặng và rối loạn giấc ngủ mức trung bình.

Khách sạn, nơi cháu Linh bị chú rể hiếp dâm

Hiện chị Đ.T.H đang gửi đơn cầu cứu khắp nơi, trình bày về việc con gái chị là cháu Nguyễn Hà Linh bị chú rể là Nguyễn Hồng Vân (SN 1989, quê Ninh Bình) đưa vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần. Lần đó, vì giận mẹ nên cháu đi xe khách ra Hà Nội để gặp dì, thì Vân (chồng của dì cháu) ra đón rồi lừa cháu vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại.

Khi con gái kể lại sự việc, chị đã đưa con đến Công an quận Cầu Giấy để trình báo. Thế nhưng, sau 4 tháng chị tố cáo, Công an quận Cầu Giấy mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hồng Vân để điều tra về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 2, Điều 145 BLHS 2015.

Tại kết luận điều tra số 226/CQĐT của cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, lại cho rằng, Nguyễn Hồng Vân và cháu Linh có quan hệ yêu đương nên việc Vân thực hiện hành vi giao cấu đã được nạn nhân đồng ý. Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND quận Cầu Giấy đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Vân tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 2, Điều 145 BLHS năm 2015.

Không đồng tình với kết luận này của cơ quan điều tra, chị H. và cháu Linh đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng.