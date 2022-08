Triệu tập 42 thanh, thiếu niên hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội

Ngày 30/8, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tập trung lực lượng khẩn trương xác minh, triệu tập 42 đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ “dàn trận” đánh nhau náo loạn trên quốc lộ 32 gây mất an ninh trật tự địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 27/8, trên đoạn đường Quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm nam thanh niên. Các đối tượng sử dụng tuýp sắt, dao phóng lợn, chai thuỷ tinh, pháo nổ và súng tự chế.

42 thanh, thiếu niên gây rối tại cơ quan Công an.

Sau khi điều tra, cơ quan Công an làm rõ do mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây của Hứa Gia Tuấn (SN 2004) và Nguyễn Duy Tú (SN 2006 cùng ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) với một nhóm thanh niên bạn của Nguyễn Văn Đạt (SN 2005 ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Văn Hợp (SN 2004, trú tại thôn Kim Lũ, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ là bạn của Tuấn) đã nhắn tin lên mạng xã hội rủ mọi người trong nhóm đi đánh nhau ở khu vực trường 178, địa bàn xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ vào tối 27/8.

Nhóm thanh niên ném "bom xăng" vào nhau.

Đến khoảng 20h ngày 27/8, 2 nhóm của Tuấn và Tú mang theo hung khí gồm tuýp sắt, dao phóng lợn, pháo nổ, súng hơi tự chế đi qua ngã tư Gạch về phía xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ. Khi đến trước cửa kho nhà anh Nguyễn Văn Tuyến thuộc khu vực đường tỉnh lộ 418 thấy có để nhiều két đựng vỏ chai thủy tinh nên đã xuống lấy khoảng 6-8 két vỏ chai mang theo rồi chia cho nhau cầm làm hung khí. Sau khi có đủ hung khí và cả nhóm quay lại đi ra đường Quốc lộ 32 đi về hướng thị xã Sơn Tây.

Đến khoảng 21h30, khi cả nhóm vừa đi qua cổng chào huyện Phúc Thọ thuộc địa phận xã Thọ Lộc huyện Phúc Thọ thì nhóm của Tuấn và Tú gặp nhóm của Nguyễn Văn Đạt. Vừa gặp nhau cả 2 nhóm liền dàn trận ra đường hò hét, chửi bới, ném chai thủy tinh, dùng tuýp, dao phóng lợn đuổi đánh nhau trên đường, dùng súng tự chế bắn nhau, ném bom xăng, pháo nổ.

Hành vi trên của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ và bức xúc trong nhân dân quanh khu vực, làm mất trật tự an toàn giao thông, cản trở việc lưu thông của người và phương tiện đi đường. Ngoài ra còn gây hậu quả làm nhiều người đi đường bị thương.

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường giải tán đám đông. Cùng với đó, cơ quan công an đã thu giữ 9 tuýp sắt dài từ khoảng 1,4m đến 2,5m, 2 dao phóng lợn dài 2,5m một đầu gắn dao nhọn, 1 súng tự chế bắn bi sắt bằng hơi cồn làm bằng nhựa PVC.