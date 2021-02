Triệu tập 10 đối tượng đánh học sinh gãy sống mũi, đâm thủng bụng

Sáng 25/2, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã triệu tập hơn 10 thanh thiếu niên có liên quan đến vụ các nam sinh ở Đồng Tháp bị lôi từ trường ra bên ngoài đánh dã man khiến gãy sống mũi, đâm thủng bụng.

Theo Người lao động, tại cơ quan công an 10 đối tượng đánh học sinh gãy sống mũi, đâm thủng bụng ở Đồng Tháp khai nhận: Do có mẫu thuẫn từ trước nên L.H.Th. (18 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, đã nghỉ học) đã cùng 8 người khác tìm đến trường đánh L.V.K. (17 tuổi, ngụ tỉnh Long An, học sinh lớp 11 hệ GDTX - Trường THPT Tháp Mười).

Các thanh niên có liên quan đến vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet) Hậm hực vì bị đánh hội đồng, K. đã gọi cho nhóm bạn ở xã Đốc Binh Kiều đến Trường THPT Đốc Binh Kiều (khoảng 10 người) đến Trường Trung học phổ thông Tháp Mi (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) khống chế, hành hung N.H.B và Đ.M.T (cùng học sinh lớp 12CB5) là bạn của L.H.Th. Hậu quả, em T. bị đánh chấn thương bên ngoài không nhập viện; B. chấn thương phần mềm vùng đầu và ngón tay. Còn K. chấn thương phần mềm vùng mặt, bụng đang nhập viện theo dõi.

Em K. đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Người lao động)

Công an huyện Tháp Mười cho biết, nguyên nhân vụ việc từ mâu thuẫn nhất thời giữa các em học sinh cá biệt trong trường liên kết với học sinh đã bỏ học để đánh nhau, không có yếu tố băng nhóm phức tạp thanh toán lẫn nhau .

L.H.Th tại cơ quan công an. (Ảnh: Vietnamnet) Chia sẻ trên Tạp chí giáo dục, thầy Lê Văn Tuấn – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tháp Mi cho biết, vì sự việc xảy ra ngoài khu vực nhà trường và sau giờ tan học và học sinh này có xảy ra xô xát nên nhà trường cũng chỉ mới nắm được một số nguyên nhân sơ bộ. Qua sự việc này nhà trường cũng đã họp bàn để đưa ra các phương án để bảo vệ học sinh tốt hơn trước những sự việc tương tự.

Camera ghi lại cảnh nhóm người lạ mặt vào trường rượt đưa nam sinh lên xe chở ra bên ngoài hành hung. (Ảnh: Vietnamnet)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản rút kinh nghiệm chung cho tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh là phải chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học để khắc phục tình trạng người bên ngoài xâm phạm khu vực trường học.

Hiện, Công an huyện Tháp Mười đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

