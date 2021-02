3 học sinh bị nhóm côn đồ đánh gãy sống mũi, đâm thủng bụng

Cụ thể, tại trường THPT Đốc Binh Kiều, vào chiều 22/2, khi học sinh vừa tan học, một nhóm 8 - 10 người lạ ở ngoài đã xông vào trường rượt đánh, bắt 2 em N.H.B và Đ.M.T. (cả hai đều cùng học lớp 12CB5.) đưa lên xe.

Trường học nơi hai nam sinh bị khống chế, bắt ra ngoài đánh đập. (Ảnh: Công an nhân dân )

Theo Công an nhân dân, khi phát hiện sự việc bảo vệ nhà trường và giáo viên đã đến can ngăn nhưng không thuyết phục được do đối tượng bên ngoài quá hung hăng và có mang theo hung khí. Nhà trường đã lập tức báo cho cơ quan công an điều tra, xử lý.

Các học sinh trường Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp bị nhóm côn đồ vào trường hành hung. (Ảnh: Giáo dục.net)

Khoảng 18h cùng ngày, hai em học sinh được thả về trong tình trạng em B. bị đau đầu, gãy sống mũi, trật khớp ngón tay trỏ, còn em T. bị đa chấn thương.

Bệnh viện nơi nam sinh đang nằm điều trị. (Ảnh: Công an nhân dân) Còn tại trường THPT Tháp Mười, em L.V.K. (học sinh 11) cũng vừa tan học ra khỏi cổng trường thì bị 5 người khống chế, đưa đến khu vực gần cầu Huyện ủy để hành hung, đánh vào đầu và mặt bằng mũ bảo hiểm và sử dụng hung khí sắc nhọn đâm vào vùng bụng.

Chia sẻ trên giáo dục.net, thầy Lê Văn Tuấn – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tháp Mười cho biết: “Vì sự việc xảy ra ngoài khu vực nhà trường và sau giờ tan học và học sinh này có xảy ra xô xát nên nhà trường cũng chỉ mới nắm được một số nguyên nhân sơ bộ. Còn nguyên nhân sâu xa cũng cần phải chờ kết luận của cơ quan chức năng làm rõ. Qua sự việc này nhà trường cũng đã họp bàn để đưa ra các phương án để bảo vệ học sinh tốt hơn trước những sự việc tương tự”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ban hành một văn bản yêu cầu rút kinh nghiệm chung cho tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh trong việc chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học để khắc phục tình trạng người bên ngoài xâm phạm khu vực trường học.

Công an huyện Tháp Mười đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ việc.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong vì bảo vệ người khác