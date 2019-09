Học sinh lớp 9 đâm tử vong nam sinh lớp 10 ở Thái Nguyên

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/9, tại ngã ba đường dân sinh thuộc xóm Bãi Pháo, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (cách Trường THCS Khôi Kỳ khoảng 300m), em Lương Minh T. (SN 2004, trú tại xóm Đồng Hoan, xã Khôi Kỳ, hiện đang học lớp 10A14, Trường THPT Đại Từ) và em Nguyễn Văn Q. (SN 2005, trú tại xóm Sơn Mè, xã Khôi Kỳ, hiện đang học lớp 9B, Trường THCS Khôi Kỳ) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Ảnh minh họa.

Quá trình xô xát, học sinh lớp 9 đâm nam sinh lớp 10 bằng vật nhọn khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhưng do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong.

Hiện tại, T đã được gia đình đưa về làm thủ tục mai táng, còn Q (nam sinh lớp 9 đâm bạn tử vong) đang bị cơ quan Công an huyện Đại Từ. Lãnh đạo Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện vụ việc nam sinh lớp 10 bị học sinh lớp 9 đâm tử vong đang được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Thầy giáo và nữ sinh đánh nhau tay đôi trong lớp học