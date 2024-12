Triệt xóa trường gà “khủng” do Hiếu “xì-po” cầm đầu

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa triệt xoá thành công trường gà “khủng” do Võ Hoàng Hiếu (tức Hiếu “xì-po”, 54 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan CSĐT.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác tội phạm của người dân về một tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới), Ban lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, vào khoảng 11h ngày 8/12, lực lượng công an bí mật ập vào bắt quả tang 33 đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ 15 điện thoại di động, hơn 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiếu "xì-po", Võ Minh Trí (con trai Hiếu) và 3 đối tượng khác, lực lượng chức năng thu giữ thêm 13 xe máy và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Tại cơ quan CSĐT, Hiếu "xì-po" cùng các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

