Thiết kế phá cách của Kia Tasman liệu có kén người dùng?

Mới đây, Giám đốc thiết kế ngoại thất của Kia cũng thừa nhận, hình ảnh 2D của xe bán tải Kia Tasman 2025 mới không thu hút khách hàng bằng hình ảnh thực tế. Có lẽ, mẫu bán tải này cần thêm thời gian để chinh phục khách hàng. Tuy nhiên, Giám đốc Marketing lại nhận định, nhiều khách hàng đã thay đổi cái nhìn về xe bán tải Kia Tasman ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mẫu bán tải này tại showroom. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Kia đã chính thức công bố mẫu xe bán tải cỡ trung Tasman. Đây là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình lớn của thương hiệu Hàn Quốc khi lần đầu đặt chân vào phân khúc bán tải, vốn trước đây là lãnh địa của các hãng xe Mỹ và Nhật Bản. Theo đó, Kia Tasman có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, X-Line dành cho đường phố đô thị và X-Pro tập trung vào khả năng off-road. Xe được phân phối với hai kiểu dáng là cabin đơn tối ưu cho việc chở hàng và cabin đôi dành cho đi lại thông thường và du lịch. Từ khi lộ diện, Kia Tasman đã gây xôn xao do thiết kế ngoại hình được đánh giá là "khó hiểu". Thương hiệu Hàn đã chọn cách tiếp cận mới mẻ về mặt thẩm mỹ, phá vỡ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc đã thống trị dòng xe bán tải suốt nhiều thập kỷ. Phần đầu xe hầm hố với lưới tản nhiệt hình “mũi hổ” đặc trưng của nhà Kia, kết hợp với cản trước vuông vức nhô cao. Trong khi đó, hệ thống đèn pha Starmap lại được đặt lệch hẳn sang hai bên, nối liền với vòm bánh xe phía trước. Khu vực phía sau thiết kế đơn giản hơn với cụm đèn pha hình chữ C cách điệu ở hai bên, ở giữa là cửa thùng hàng có logo Kia to bản khắc chìm. Nếu vẻ ngoài của Tasman gây tranh cãi, thì nội thất lại được đánh giá cao nhờ các đường nét thiết kế đơn giản và cân đối, tạo nên bố cục dễ hiểu và dễ tiếp nhận. Xe được trang bị đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình 5 inch điều khiển điều hòa và màn hình cảm ứng 12,3 inch dành cho hệ thống thông tin giải trí và hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon với 8 loa. Bán tải Kia Tasman được đánh giá là mẫu xe đề cao tính thực dụng. Xe còn có bàn gấp ở khu vực điều khiển trung tâm, ngăn chứa 33 lít dưới ghế sau và ghế sau có thể ngả. Nhờ thiết kế hình hộp nên không gian đầu, vai và chỗ để chân hàng ghế thứ hai được hãng tự tin khẳng định là tốt nhất trong phân khúc. Ở mỗi thị trường, Kia Tasman sẽ được cung cấp một tùy chọn động cơ mới phù hợp đặc trưng của thị trường đó. Tại Hàn Quốc, xe được trang bị động cơ xăng 2.5L công suất 277 mã lực. Trong khi đó, ở Úc, mẫu bán tải này có động cơ dầu 2.2L mạnh 207 mã lực. Đi kèm với đó là tùy chọn hộp số sàn hoặc số tự động 8 cấp. Kia Tasman cũng có các chế độ lái theo đặc trưng của từng địa hình như cát, bùn, tuyết, sỏi đá... Đối với phiên bản X-Pro chuyên off-road, xe được bổ sung chế độ lái X-Trek, về cơ bản là Cruise Control ở tốc độ siêu thấp để người dùng chỉ cần tập trung phanh/đánh lái. Ngoài ra, bản địa hình cũng được trang bị công nghệ Ground View Monitor có thể hiển thị hình ảnh thực tế khu vực điểm mù dưới gầm xe... Hiện mức giá xe Kia Tasman 2025 vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Giới thiệu bán tải Kia Tasman cỡ trung 2025.

