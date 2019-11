Triệt phá đường dây tín dụng đen lớn thuê cả kế toán, người nấu cơm

Ngày 3/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đối tượng cầm đầu bị bắt giữ trong đường dây tín dụng đen là Lê Đức Vinh (trú xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Đây là ổ tín dụng có tới hàng trăm người tham gia vay lãi và cũng là chuyên án lớn nhất mà đơn vị triệt phá.

Theo điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2018 Vinh lên xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang để cùng với đàn em của mình để cho vay lãi cao với hình thức 7 nghìn đồng/1 triệu/ngày.

Đối tượng Lê Đức Vinh tại cơ quan Công an.

Để hoạt động trên quy mô lớn, ổ nhóm này có sự sắp xếp, tổ chức hoạt động rất bài bản và chuyên nghiệp. Cụ thể, Vinh đã phân công địa bàn theo từng nhóm rồi trả lương hàng tháng. Ngoài ra Lê Đức Vinh còn thuê cả kế toán, người nấu cơm và trụ sở làm việc đặt trên địa bàn xã Kiến Thiết (huyện Yên Sơn) để hoạt động từ cuối năm 2018.

Bàn đầu địa bàn của đối tượng là xã Kiến Thiết sau đó phát triển sang các huyện lân cận như Chiêm Hóa. Thành phần trở thành con nợ của ổ nhóm này cũng đa dạng từ các thanh niên lêu lổng mê cờ bạc, cá độ đến cả những công nhân, học sinh, sinh viên.