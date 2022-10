Triệt phá đường dây làm giả con dấu cơ quan nhà nước quy mô lớn

làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước và mua bán tài khoản ngân hàng và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự chuyển vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ngày 6/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa triệt phá 3 đường dâyvà mua bán tài khoản ngân hàng và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự chuyển vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 30/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Dũng triệt phá chuyên án, bắt giữ hai đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước với quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1988, nơi cư trú, làm việc: thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Hữu Tập (SN 1986, nơi cư trú, làm việc: thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cầm đầu.

Cùng tham gia đường dây và bị bắt giữ còn có các đối tượng: Hoàng Anh Vũ (SN 2000) Nguyễn Đắc Thịnh (SN 1995, cùng nơi làm việc: thôn Chùa, Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) Nguyễn Thị Hương (SN 1999); Lục Thị Hiền (SN 1999) và Trần Thị Tịnh (SN 1994, cùng nơi làm việc: thôn Phúc Long, Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang).

Tang vật vụ án.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Cơ quan Công an thu giữ tổng số 23 máy tính các loại, 9 điện thoại di động, 1 máy in màu, 12 con dấu giả cùng nhiều giấy tờ, văn bằng, tài liệu giả của cơ quan nhà nước…

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định: Hai đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước hoạt động từ tháng 2/2021, dưới thủ đoạn thành lập Công ty tuyển dụng lao động (Công ty Cổ phần DT - Vina và Công ty Thành Công) cho các công ty trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để núp bóng hoạt động phạm tội làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước như: các Trung tâm y tế; UBND các xã, Công an các xã… với quy mô lớn.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, hai đường dây này đã làm, sử dụng 12 con dấu giả và các máy móc, thiết bị scan, in màu làm giả khoảng trên 300 giấy tờ, tài liệu, văn bằng các loại. Hiện, các đối tượng trong đường dây đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng tạm giữ hình sự để phục vụ công tác đấu tranh, mở rộng.

Ngoài ra, trước đó ngày 11/7/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của các sinh viên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng do Trần Thị Hải Yến (SN 2002, trú tại thôn Trung Chính, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Đối tượng Yến tại cơ quan Công an.

Vụ việc sau đó đã được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang bàn giao cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ triệt phá đường dây làm giả con dấu... của cơ quan nhà nước quy mô lớn ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.