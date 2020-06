Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, thu giữ súng K59 và nhiều đạn

Ngày 12/6, Công an TP Hà Nội cho biết, sau một thời gian đấu tranh, Công an quận Long Biên đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Đường dây này có sự tham gia của hàng trăm con bạc với tổng số tiền giao dịch của mỗi con bạc lên tới hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.



Theo điều tra, đường dây cá độ bóng đá này do Đàm Văn Tiện (SN 1992; trú tại Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) lập từ tháng 5/2020. Từ trang mạng tổng Tiện chia thành 2 trang mạng con để giao cho Nguyễn Văn Đông (SN 1982; trú tại Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên) và Đàm Văn Chu (SN 1990; trú tại Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) quản lý. Nhóm đối tượng cung cấp tài khoản với hạn mức lên đến 2.000 đô quy ước (tương ứng 100 triệu đồng) để các con bạc tham gia cá độ bóng đá.

Trước tính chất hoạt động tinh vi của đường dây này, Công an quận Long Biên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Ngày 6/6, Công an quận Long Biên đã bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gồm Đàm Văn Tiện, Nguyễn Văn Đông và Đàm Văn Chu. Quá trình khám xét chỗ ở của Tiện, cơ quan Công an đã thu giữ một khẩu súng quân dụng K59 và 20 viên đạn.

Hiện vụ đường dây cá độ bóng đá đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây cá cược bóng đá tiền tỷ