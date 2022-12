Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng ở Hà Nội

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ 9 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "tàng trữ hàng cấm".

Theo cơ quan chức năng, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán; phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng, cho vay nặng lãi.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định đối tượng cầm đầu là Lê Văn Thắng (43 tuổi, tức Thắng "đấu") và Nguyễn Thanh Nam (35 tuổi, tức Nam "báo"). Xác định tính chất phức tạp, tinh vi của nhóm đối tượng, Công an Hà Nội xác lập chuyên án 230P để đấu tranh triệt phá. Ngày 3/12, 118 cán bộ chiến sĩ của Công an Hà Nội và Công an TP HCM triển khai 9 tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ 9 đối tượng và tổ chức khám xét. Cảnh sát đã thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200kg pháo nổ; 2 ô tô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Tại trụ sở điều tra, đấu tranh với các đối tượng, lực lượng chức năng xác định Thắng "đấu" không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế. Thắng "đấu" sau đó mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cụ thể, Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho "cấp dưới" quản lý. Đàn em của Thắng "đấu" và Nam "báo" sẽ tiếp tục chia cắt nhỏ tài khoản để các con bạc tham gia cá độ, cá cược. Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000 - 10.000 đồng/đô. Trong khi đó, đối tượng cầm đầu sẽ hưởng 12.000 - 40.000 đồng/đô "com" (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động.

Ngoài hành vi trên, cảnh sát còn làm rõ việc các đối tượng là "đầu tổng" nhận số lô, số đề từ các đại lý cấp dưới. Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng điện thoại riêng, trao đổi với nhau qua các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội. Mỗi khi giao dịch xong, chúng sẽ "thu hồi" tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu. Theo cơ quan chức năng, Thắng "đấu" sử hữu nhiều ô tô giá trị cao, có nhiều quan hệ xã hội phức tạp.