Những đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ mùa World Cup bị triệt phá

Trong mùa World Cup 2022, Bộ Công an đã liên tiếp phát hiện, triệt xoá nhiều tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Người Lao động) Bộ Công an cũng cho biết, cuối năm là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Do đó, cùng với việc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT nói chung, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup. Chủ công là 2 lực lượng cảnh sát hình sự và an ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. (Ảnh:Tổ Quốc) Ngày 22/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và một số tỉnh thành phố phía Nam vừa bắt giữ 14 người để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô 30.000 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này do các nghi phạm người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia. Việc đánh bạc được tổ chức tại TP HCM và một số tỉnh thành phố phía Nam với hình thức đánh bạc truyền thống, cá cược bóng đá trên các trang web như Bong88.com, Agbong88.com. (Ảnh: CAND) Nhóm cầm đầu đường dây cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược. Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Bước đầu, nhà chức trách xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hoạt động khoảng 3 năm, với số tiền thắng thua lên đến 30.000 tỷ đồng. (Ảnh: CAND) Sáng ngày 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt giữ 06 đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. (Ảnh: CAND)Trong đó có 4 đối tượng ở thành phố Từ Sơn gồm: Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi), cùng ở phường Đông Ngàn; Chu Văn Hà (32 tuổi), ở phường Tân Hồng; Phạm Văn Mạnh (44 tuổi), ở phường Phù Khê và 2 đối tượng Nguyễn Văn Anh (53 tuổi), ở thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi), ở huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội). Ảnh: CANDNgày 16/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến 470 tỷ đồng. Khoảng 15h30 ngày 15/11, hơn 40 trinh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan. (Ảnh: Tiền Phong)Trong đó, 5 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” trong đường dây này bị bắt giữ gồm: Đinh Văn Công Thanh với vai trò chủ mưu cầm đầu; Đinh Văn Công Long (SN 1987, trú Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng) nắm vai trò giúp sức đắc lực; Nguyễn Trước (SN 1974, trú Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng) với vai trò là đầu mạng cấp dưới; Ngô Đình Đức (SN 1966, trú Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) với vai trò giúp sức cho Nguyễn Trước và Nguyễn Duy Trung (SN 1985, trú Tân An, Hội An, Quảng Nam) với vai trò đầu mạng cấp dưới. (Ảnh: Tiền Phong) Ngày 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá khoảng 100 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1989), Vy Ngọc Trường (SN 1985), Phạm Thanh Tuyền (SN 1986), An Văn Hạnh (SN 1986), đều trú tại thành phố Lạng Sơn. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn) Trước đó, ngày 25/11/2022 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như "tín dụng đen", lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... (Ảnh minh hoạ)Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh minh hoạ)

>>> Mời độc giả xem thêm video Đâm chết chủ nợ vì không cho vay tiền cá độ bóng đá: (Nguồn: THĐT)

Trong mùa World Cup 2022, Bộ Công an đã liên tiếp phát hiện, triệt xoá nhiều tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Người Lao động) Bộ Công an cũng cho biết, cuối năm là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Do đó, cùng với việc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT nói chung, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup. Chủ công là 2 lực lượng cảnh sát hình sự và an ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. (Ảnh:Tổ Quốc) Ngày 22/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và một số tỉnh thành phố phía Nam vừa bắt giữ 14 người để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô 30.000 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này do các nghi phạm người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia. Việc đánh bạc được tổ chức tại TP HCM và một số tỉnh thành phố phía Nam với hình thức đánh bạc truyền thống, cá cược bóng đá trên các trang web như Bong88.com, Agbong88.com. (Ảnh: CAND) Nhóm cầm đầu đường dây cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược. Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Bước đầu, nhà chức trách xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hoạt động khoảng 3 năm, với số tiền thắng thua lên đến 30.000 tỷ đồng. (Ảnh: CAND) Sáng ngày 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt giữ 06 đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. (Ảnh: CAND) Trong đó có 4 đối tượng ở thành phố Từ Sơn gồm: Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi), cùng ở phường Đông Ngàn; Chu Văn Hà (32 tuổi), ở phường Tân Hồng; Phạm Văn Mạnh (44 tuổi), ở phường Phù Khê và 2 đối tượng Nguyễn Văn Anh (53 tuổi), ở thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi), ở huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội). Ảnh: CAND Ngày 16/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến 470 tỷ đồng. Khoảng 15h30 ngày 15/11, hơn 40 trinh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan. (Ảnh: Tiền Phong) Trong đó, 5 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” trong đường dây này bị bắt giữ gồm: Đinh Văn Công Thanh với vai trò chủ mưu cầm đầu; Đinh Văn Công Long (SN 1987, trú Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng) nắm vai trò giúp sức đắc lực; Nguyễn Trước (SN 1974, trú Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng) với vai trò là đầu mạng cấp dưới; Ngô Đình Đức (SN 1966, trú Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) với vai trò giúp sức cho Nguyễn Trước và Nguyễn Duy Trung (SN 1985, trú Tân An, Hội An, Quảng Nam) với vai trò đầu mạng cấp dưới. (Ảnh: Tiền Phong) Ngày 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá khoảng 100 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1989), Vy Ngọc Trường (SN 1985), Phạm Thanh Tuyền (SN 1986), An Văn Hạnh (SN 1986), đều trú tại thành phố Lạng Sơn. ( Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn) Trước đó, ngày 25/11/2022 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như "tín dụng đen", lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... (Ảnh minh hoạ) Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh minh hoạ)

>>> Mời độc giả xem thêm video Đâm chết chủ nợ vì không cho vay tiền cá độ bóng đá: (Nguồn: THĐT)