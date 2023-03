Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 300 tỷ do Trần Duy Khương cầm đầu

Đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng “bong88.com” với quy mô đặc biệt lớn.



Quá trình điều tra xác định, từ năm 2015, Trần Duy Khương (sinh năm 1978, ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ “Super” để tổ chức đánh bạc trên trang mạng “ bong88.com ” với giá cược là 7.000đ/đô.

Từ tài khoản này, Khương chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ “Master”, trong đó có tài khoản giao cho Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1989) với giá 11.000đ/đô.

Các đối tượng trong đường dây.

Sau đó, Hiệp chia thành các tài khoản cấp độ “Agent” giao lại cho Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1991 ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với giá 15.000đ, 20.000đ, 25.000đ/đô tùy thời điểm để Hùng tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ “Member” cấp cho những con bạc trực tiếp cá độ bóng đá trên trang mạng “bong88.com” với giá 50.000đ/đô hoặc 100.000đ/đô.

Đường dây cá độ bóng đá do Khương, Hiệp, Hùng tổ chức hoạt động trong thời gian dài, với nhiều thủ đoạn tinh vi, kín kẽ; quá trình giao dịch với nhau, các đối tượng thường sử dụng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Messenger… dùng các từ “lóng” để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện.

Khi bị phát hiện sẽ nhanh chóng xóa, khóa nội dung đánh bạc trên mạng, tẩu tán tài liệu gây khó khăn trong hoạt động trinh sát, xác minh của lực lượng Công an.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 01 xe ô tô; 08 điện thoại di động; 02 laptop; 05 đầu thu phát sóng Wifi, 114 triệu đồng và trên 1.000 trang tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Trần Duy Khương tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở cấp độ “Super” từ năm 2015 với tổng lượng tiền hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Tính riêng từ cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 3/2023, số tiền giao dịch của các đối tượng lên đến trên 300 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án.

