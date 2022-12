Cá độ World Cup 2022, giật mình “núi tiền” các đường dây bị triệt phá.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 50 tỷ đồng: Ngày 7/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết đã khởi tố bị can Phan Văn Trung (trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) và 7 bị can khác về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Qua kiểm tra dữ liệu điện tử từ tài khoản tổng của nhóm đối tượng này, cơ quan công an xác định có hàng trăm tài khoản tổng và tài khoản đánh bạc. Chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu của giải bóng đá World Cup 2022 (ngày 20 và 21/11), tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này tương đương khoảng 50 tỷ đồng. Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng ở Hà Nội: Ngày 6/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 9 người để điều tra làm rõ về hành vi "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "tàng trữ hàng cấm". Các đối tượng lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho "cấp dưới" quản lý. Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000 - 10.000 đồng/đô, đối tượng cầm đầu sẽ hưởng 12.000 - 40.000 đồng/đô "com" (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng ở Bắc Ninh: Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỷ đồng bằng hình thức cá độ bóng đá. Quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính các loại, 8 xe ô tô và hơn 1,7 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Phá đường dây đánh cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng liên tỉnh: Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 nghi phạm để làm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Đường dây này do 1 đối tượng cầm đầu, điều hành chính và là người quản lý tài khoản đại lý. Sau đó đối tượng này chia tài khoản của mình thành nhiều tài khoản nhỏ và giao một đối tượng khác quản lý, điều hành, tổ chức nhiều người tại Hà Nội và TP HCM đánh bạc. Bước đầu, Công an quận Hà Đông xác định số tiền các nghi phạm giao dịch cá độ lên tới hơn 50 tỷ đồng. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng, thu nhiều súng đạn: Ngày 30/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng, bắt 4 bị can và thu nhiều súng đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đường dây này đã lập 11 tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền cá cược lên tới gần 100 tỷ đồng. Quá trình triệt phá, Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ nhiều súng đạn cùng các tang vật liên quan. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 30.000 tỷ đồng: Ngày 22/11, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an TP HCM, Đồng Nai... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng. Đây là đường dây cá độ bóng đá được thực hiện qua các trang mạng bong88 và Agbong88, do nhóm người Việt trong nước tổ chức, điều hành. Nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc khoảng 3 năm nay với số tiền cá cược rất "khủng". Tính đến thời điểm triệt phá, số tiền giao dịch qua đường dây cá độ bóng đá này lên đến 30.000 tỷ đồng. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng: Ngày 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng có thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, có tính ẩn danh, độ bảo mật cao nên gây khó khăn trong quá trình điều tra. Quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 15 điện thoại, 4 xe ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, đồ vật, tài liệu khác liên quan. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô hơn 1000 tỷ đồng.

