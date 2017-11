Triển khai xe thiết giáp bảo vệ Tân Sơn Nhất dịp APEC

Sáng 6/11, nhiều loại xe chuyên dụng như xe bọc thép, xe thang... đã được triển khai tại sân bay Tân Sơn Nhất để tăng cường an ninh cho các phương án dự phòng của Tuần lễ cấp cao APEC. Ảnh: Xe thang chuyên dụng của CSCĐ túc trực tại sân bay Tân Sơn Nhất. Một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức các hoạt động kiểm tra thường xuyên, bảo đảm an ninh tại sân bay, chuẩn bị cho tình huống các đoàn khách dự APEC có hoạt động đến TP.HCM. Ảnh: Xe bọc thép của lực lượng CSCĐ được triển khai tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng CSCĐ được triển khai bổ sung nhằm đảm bảo an ninh tại sân bay khi có các đoàn quan chức dự APEC có lịch trình tới TP.HCM. Xe bọc thép cùng hàng loạt xe chuyên dụng của lực lượng CSCĐ đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng loạt xe bọc thép, xe thang, xe chuyên chở CSCĐ hiện diện 24/24 tại sân bay phòng các tình huống bất ngờ khi đón một số đoàn khách dự APEC có hoạt động đến TP.HCM.

