Trẻ em hoảng loạn, giao thông ùn tắc trên cao tốc Trung Lương

Sáng 19/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn đang phong tỏa một phần hiện trường trên(hướng từ TP về miền Tây) để giải quyết 2 vụ tai nạn liên quan giữa 3 xe khách và 1 xe tải khiếntrẻ em hoảng loạn, giao thông ùn tắc.

Sáng sớm cùng ngày, xe ô tô tải chở hàng chuyển phát nhanh do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển chạy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương theo hướng về miền Tây.

Hàng chục trẻ em trên xe khách một phen hoảng loạn sau vụ tai nạn.

Khi đến km 25 (thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì tông thẳng vào xe khách biển số TP HCM chở hàng chục em nhỏ ở TP đi tham quan. Cú tông mạnh khiến cabin xe tải bẹp dúm, kính chắn gió bị xé toạc, đuôi xe tải cũng hư hại nghiêm trọng. Hàng chục trẻ em trên xe khách hốt hoảng, kêu la và được mọi người đưa ra khỏi xe. Rất may mắn các em đều an toàn, tuy nhiên nhiều em trong tinh thần hoản loạn.