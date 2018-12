Cảnh kỳ vĩ hai bên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn thông xe 30/12

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn với tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng tại đoạn giao với quốc lộ 18 và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Sau 3 năm thi công dự án đến nay gần như hoàn thiện tất cả các hạng mục để tiến hành thông xe ngày 30/12.



Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn do Công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, gồm 2 phần là cao tốc Hạ Long - Cẩm Hải với tổng chiều dài 53,6 km và quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương với tổng chiều dài là 31,25 km. Công trình được coi là dự án trọng điểm đóng vai trò kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, trạm vận hành trạm thu phí, khắc phục các điểm sạt lở...Dự án được khởi công từ tháng 9/2015, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 12/2017 nhưng đã bị chậm tiến độ vì nhiều lý do khác nhau.Vùng rừng núi hoang vu nối từ Hạ Long, huyện Hoành Bồ, thành phố Cẩm Phả nay mang diện mạo mới khi có thêm tuyến cao tốc uốn lượn như một dải lụa mềm.Toàn cao tốc có tổng cộng 4 nút giao, không bao gồm 2 nút giao đầu (nối Hạ Long) và cuối (nối Vân Đồn). Cảnh sắc hai bên cao tốc nhiều đoạn trông rất đẹp mắt, hùng vĩ. Lúc thời tiết đẹp vào bình minh hay hoàng hôn, nơi đây không khác gì tranh thủy mặc. Cao tốc có nền đường rộng 25 m, vận tốc tối đa 100 km/h đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối. Lớp bê tông nhựa polyme mặt đường cũng đã thi công xong. Trước đó, các nhà thầu quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đủ điều kiện đưa vào khai thác.Từ khi tỉnh chốt thời gian 25/12 hoàn thành thông tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đến nay 3 điểm sạt lở lớn nhất luôn có máy xúc, xe tải cùng các công nhân làm việc cho kịp tiến độ Ước tính, hàng triệu mét khối đất đá đã được đào đắp. Việc xẻ núi, bắc cầu thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Đó là chưa kể do đi qua nhiều vùng đồi núi, việc gia cố mái taluy chống sạt lở cũng khiến đội ngũ công nhân phải làm một khối lượng công việc khó đo đếm. Các hạng mục như lắp đặt hộ lan, hàng rào thép, dải phân cách giữa và xử lý 31 vị trí sạt trượt phát sinh trên toàn tuyến đã được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.Hệ thống đèn chiếu sáng chủ yếu được lắp đặt ở các nút giao và trên hai bên cầu.Dải phân cách cứng được thiết kế cao hơn 1m, có lắp đặt phản quang dẫn đường, giúp các tài xế không bị chói mắt khi gặp xe đi ngược chiều vào buổi tối.Hiện, các phương tiện có thể di chuyển từ đoạn nút giao QL18 lên cầu vượt Cẩm Y, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) đi huyện Vân Đồn và ngược lại, tuy nhiên chỉ những xe có nhiệm vụ và có nhiều đoạn ôtô phải đi ngược chiều. Đoạn đi qua cầu Cẩm Hải là một trong những địa điểm ngắm cảnh hai bên đường đẹp nhất tuyến cao tốc này. Cầu Cẩm Hải nối liền TP Cẩm Phả với huyện Vân Đồn hợp long từ tháng 10/2017. Công trình có quy mô lớn nhất trên toàn tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn với chiều dài 790 m, được thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng. Đây là cây cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép vượt sông Cẩm Hải. Trạm thu phí dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tại nút giao Cẩm Hải với QL18. Từ đây đến sân bay Vân Đồn chỉ còn vài km. Sau khi hoàn thành, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn sẽ cùng với sân bay Vân Đồn, các cung đường nội đảo, bến cảng cơ bản thay đổi bộ mặt của nơi dự định làm đặc khu kinh tế, là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển vùng đất này. Theo thiết kế, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dài gần 54 km, điểm đầu Km0+000 tại nút giao Minh Khai giữa cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và quốc lộ 18, thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long; điểm cuối là Km59+456 - giao với tuyến đường trục chính nối các khu chức năng chính Khu kinh tế Vân Đồn, thuộc xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Tốc độ thiết kế 100 km/h với chiều rộng 4 làn xe hạn chế, chiều rộng nền đường 24,5 m.

