Tông xe liên hoàn ở Bình Thuận: Tài xế 16 tuổi, xử sao?

Vụ tai nạn giao thông do người 16 tuổi điều khiển ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến 5 người bị thương ở Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong đang điều tra, xử lý theo quy định. Trong đó, cơ quan điều tra cũng đang xem xét trách nhiệm đối với người đã giao xe cho người mới 16 tuổi điều khiển.



Khoảng 6h34 ngày 2/9, tại Km số 1604+750m tuyến QL1A, đoạn giao nhau với đường vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong), Nguyễn Chí Hào (SN 2007, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ôtô BKS 60A - 668.00 hướng Phan Thiết - Phan Rang đã tông vào 5 xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn đã khiến 5 người bị thương, trong đó chị Nguyễn Thị Xuân Nhi (thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) bị thương nặng; ước thiệt hại về tài sản khoảng 60 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do Nguyễn Chí Hào thiếu chú ý quan sát. Hào cũng không vi phạm nồng độ cồn và ma túy, nhưng lái xe này chỉ mới 16 tuổi trong khi theo quy định người đủ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện được học, lái xe ô tô hạng B1, B2.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu kết quả điều tra cho thấy, người giao xe cho Hào biết cháu bé không đủ điều kiện điều khiển xe ô tô (chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe) nhưng vẫn giao xe ô tô cho lái dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 264 BLHS năm 2015, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Pháp luật quy định xe ô tô và các phương tiện cơ giới là "nguồn nguy hiểm cao độ". Các phương tiện giao thông khi sử dụng đều có thể gây ra tai nạn, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Bởi vậy, pháp luật quy định điều kiện điều khiển phương tiện giao thông là phải có giấy phép lái xe phù hợp, phải tuân thủ quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông mới giảm thiểu được nguy cơ tai nạn giao thông.

Do tính chất nguy hiểm của phương tiện giao thông nên pháp luật quy định trách nhiệm của chủ xe cơ giới là phải quản lý, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, nếu không may tai nạn giao thông xảy ra, chủ phương tiện phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

Nếu sử dụng phương tiện giao thông mà có lỗi gây tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu giao phương tiện giao thông cho người khác không đủ điều kiện điều khiển sử dụng dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, người giao phương tiện cũng sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

Trong vụ việc nêu trên, cháu bé mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe do vậy không được phép điều khiển xe ô tô. Pháp luật bắt buộc mọi người phải nhận thức được quy định này, nếu cha mẹ mà giao xe ô tô cho con mình chưa đủ tuổi, không có giấy phép phù hợp để điều khiển, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu gây ra tai nạn hậu quả nghiêm trọng, người giao xe cho người chưa đủ điều kiện khiển có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều bậc phụ huynh khi vẫn nhắm mắt giao xe ô tô cho các con sử dụng. Bởi vậy, ngoài việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm, nhà trường, chính quyền địa phương cần phải tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để học sinh và phụ huynh chấp hành nghiêm túc luật để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh nhiệm vụ việc tương tự có thể xảy ra.