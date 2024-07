Tội ác dựng tóc gáy của tên sát nhân 20 tuổi hám tiền

Theo hồ sơ vụ án, tối 10/9/2014, tại khu vực đường Kinh Nổi, phường Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, quần chúng nhân dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông trung niên nằm gục trên đường, người bê bết máu. Kiểm tra thấy nạn nhân còn thở thoi thóp, mọi người đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện để cấp cứu và trình báo sự việc. Đến cửa phòng cấp cứu, nạn nhân tỉnh lại và nói với giọng yếu ớt: “Kẻ giết tôi là một gã đàn ông cao to, trắng, khoảng hơn 20 tuổi…”. Ngay sau đó, nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công an tỉnh Tiền Giang đã xác định, người gặp nạn là ông Trần Hoàng Trung, 45 tuổi, trú tại phường Đạo Thạnh. Gia đình cho biết, ông Trung làm nghề MC đám cưới, hội chợ, kiêm ca sĩ. Tối 10/9, ông Trung có nhận hợp đồng đi biểu diễn ở một địa điểm ở Mỹ Tho, nhưng khoảng từ 10h đêm là không thể liên lạc được. Trước khi đi, nạn nhân có nói là sẽ về nhà ngủ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành xác minh, xem xét lại toàn bộ hiện trường, cũng như kết hợp với các nguồn thông tin, lực lượng điều tra đi tới nhận định rất có thể ông Trung đã bị giết, cướp bởi toàn bộ số tài sản như xe máy, điện thoại, ví tiền của nạn nhân đều đã biến mất. Gia đình cũng cho biết, ông Trung vốn là một người đồng tính, mối quan hệ xã hội nhiều nhưng không có chuyện thù ghét dẫn đến việc trả thù…(Ảnh minh họa, nguồn internet) Xác định đây là vụ giết cướp nên Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khoanh vùng hàng loạt đối tượng hình sự khả nghi ở nhiều địa bàn khác nhau. Trong khi công tác điều tra kẻ đã giết hại ông Trần Hoàng Trung đang diễn ra một cách khẩn trương thì đến ngày 16/10, Công an Tiền Giang tiếp tục nhận được thông tin về một vụ án mạng cũng xảy ra ở khu vực đường Kinh Nổi, nhưng thuộc khu phố 3, phường 9. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nạn nhân được xác định là anh Lê Hoàng Thanh (33 tuổi, ngụ ấp Giáp Nước, Phước Thạnh, TP Mỹ Tho). Gia đình cho biết, anh Thanh vốn làm nghề lái xe ôm, thường hay ra chờ khách ở khu phố gần nhà. Thông thường, anh Thanh chỉ đón khách đến khoảng 10h đêm là về, nhưng ngày xảy ra án mạng, đến khoảng 8h là mất liên lạc. Với nhận định về việc anh Thanh đã bị giết hại với mục đích cướp tài sản, Công an tỉnh Tiền Giang đã nhận thấy có rất nhiều đặc điểm tương đồng với vụ án xảy ra với ông Trung. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo đó, hiện trường hai vụ việc chỉ cách nhau chưa đầy 1km. Bên cạnh đó, những vết thương trên cơ thể hai nạn nhân đều khá giống nhau. Cả hai nạn nhân tử vong đều do những nhát đâm vào khu vực tim, điều này cho thấy hung thủ quyết giết hòng cướp tài sản… Tuy nhiên, cũng giống như công tác điều tra vụ của ông Trung, dấu vết của kẻ ra tay với anh Thanh rất mờ nhạt, thậm chí còn không thể khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sự việc càng trở lên nghiêm trọng hơn khi đến ngày 20/10, người dân khu vực đường số 6 (khu dân cư Long Thạnh Hưng, Long Bình Điền, Chợ Gạo) phát hiện một người đàn ông gục chết trên đường. Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Lâm (42 tuổi, ngụ ấp 1, Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Ông Lâm chạy xe ôm ở khu vực ngã ba Trung Lương, TP Mỹ Tho. Tại hiện trường, trên người nạn nhân và xung quanh có nhiều vết máu, điện thoại di động và đồng hồ của nạn nhân vẫn còn, riêng chiếc xe máy BKS 63X5-5761 đã bị mất. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với nhận định hung thủ phải là một người am hiểu địa bàn thành phố Mỹ Tho mới có thể điều nạn nhân ra các khu vực hoang vắng để sát hại, lực lượng điều tra tiếp tục kiên trì sàng lọc, khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Bất ngờ bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra phát hiện có người đã dùng chiếc sim điện thoại của nạn nhân để liên lạc với một ai đó ở khu vực tỉnh Đồng Nai. Với manh mối trên, lực lượng điều tra đã khoanh vùng được đối tượng khả nghi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bên cạnh việc xác định manh mối qua số điện thoại, Công an tỉnh Tiền Giang cũng xác định được một đối tượng trú tại huyện Chợ Gạo có nhiều điểm nghi vấn. Đó là Nguyễn Hoài Nam, SN 1994, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nam đã từng bỏ nhà đi bụi từ năm 10 tuổi, lang bạt khắp các nơi như Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai… Sau một thời gian dài biến mất khỏi quê hương, bất ngờ vài tháng gần đây Nam trở về. Nhưng sau thời điểm xảy ra các vụ án kinh hoàng trên, không ai còn thấy Nam xuất hiện ở Tiền Giang nữa. Tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các mối quan hệ của đối tượng này, lực lượng điều tra nắm được việc Nam có bạn gái quê ở Bình Thuận. Xác định rõ Nam đang trốn ở đây, lực lượng điều tra đã mật phục. Đêm ngày 24, rạng sáng 25/10, mũi trinh sát của Công an tỉnh Tiền Giang đã mai phục ở vị trí được cho là Nam đang lẩn trốn. Đến khoảng 8h sáng 25/10, khi Nam đang ngồi uống cà phê tại một quán nhỏ ở khu vực thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn thì bị lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ. Đấu tranh khẩn cấp ngay tại chỗ, Nam thừa nhận đã gây ra vụ giết hại ông Trần Văn Lâm, còn không liên can tới 2 vụ án mạng kia. Khi được đưa về trụ sở cơ quan điều tra, bằng những chứng cứ vô cùng xác đáng, các trinh sát đã khiến cho Nam phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng đã nhận ra tay sát 3 nạn nhân để cướp tài sản. Sau mỗi lần gây án, Nam đều mang tài sản cướp được bán lấy tiền tiêu xài, riêng chiếc điện thoại Iphone 5S cướp được từ anh Trung, Nam đã mang tặng người yêu. Do không nói gì về việc đã giết người nên bạn gái của Nam tin rằng người yêu mình đang kiếm được nhiều tiền. Ngày 21/4/2015, tại phiên tòa lưu động xét xử tại khu dân cư Long Thạnh Hưng, huyện Chợ Gạo TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Nam án tử hình về hành vi giết chết ba người, 18 năm tù về cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. >>> Xem thêm video: át hại hàng xóm vì cho rằng bị ném đá lên mái nhà.

