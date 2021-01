Toa tàu lượn siêu tốc bị trượt khỏi đường ray, 3 trẻ thương vong

Tối 14/1, lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, thị trấn Thanh Thủy vừa xảy ra sự cố khiến 3 trẻ nhỏ thương vong. Vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày.

Theo những người chứng kiến, trong quá trình chạy, toa tàu lượn siêu tốc bị trượt khỏi đường ray khiến ít nhất 3 bé ngồi trên toa rơi xuống đất. Hậu quả làm một bé tử vong, còn 2 cháu nhập viện, trong có có một cháu gãy tay, một cháu bị chấn thương sọ não.

Thượng tá Hoàng Việt Sơn, trưởng Công an huyện Thanh Thủy, cũng xác nhận vụ việc và cho biết công an huyện đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an tỉnh.

Trò chơi tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh liên tục xảy ra sự cố tai nạn