Tổ chức “tiệc ma túy”, giang hồ Hoàng “Mèo” bị xử ra sao?

Nhóm đối tượng do Hoàng Mèo cầm đầu có dấu hiệu hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm

Công an TP Hải Dương cho biết, nhóm đối tượng do Bùi Huy Hoàng (tức Hoàng Mèo) cầm đầu có dấu hiệu hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm, chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bản thân Hoàng và các thành viên trong nhóm phần lớn là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, côn đồ, sẵn sàng chống trả và dùng mọi cách để đối phó với cơ quan chức năng. Nhà ở của đối tượng được xây kiên cố, xung quanh được gia cố bằng khung inox và có hệ thống camera giám sát nghiêm ngặt. Việc đối tượng thường xuyên tập hợp nhiều đối tượng ở các địa phương khác đến nhà, có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư.

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của các bị can đồng thời sẽ mở rộng điều tra để xác định ngoài hành vi vi phạm pháp luật bị bắt quả tang, các bị can còn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không, đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu các bị can có thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng hoặc đòi nợ thuê, sẽ làm rõ hành vi này đã đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa hay chỉ là vi phạm ở mức độ có thể xử lý hành chính. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ để giải quyết triệt để vụ án, đồng thời thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.