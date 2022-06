Hải Dương: Lộ nguyên nhân cô gái tử vong trong quán karaoke

Tối 21/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an thành phố Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke làm 1 người tử vong.

Quản lý quán karaoke cùng nhóm đối tượng sử dụng ma túy.

Theo đó, khoảng 7h ngày 15/6, Công an TP Hải Dương tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương về việc chị C. (19 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được một nhóm người đưa đến cấp cứu nhưng được các bác sĩ xác định là tử vong ngoại viện.

Kết quả xác minh ban đầu cơ quan Công an cho thấy, khoảng 23h20’ ngày 14/6, chị C. cùng 5 người khác hát karaoke tại quán Thanh Thảo, địa chỉ tại xã Quyết Thắng (TP Hải Dương).

Sau khi hát, 2 khách có mặt trong phòng là Cao Văn Dũng (SN 1985) và Phạm Văn Hùng (SN 1986) đã lấy ra 6 viên ma túy tổng hợp để mọi người sử dụng rồi nằm nghỉ ngay tại phòng.

Đến khoảng 06h20’ ngày 15/6, mọi người phát hiện chị C. bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng chị đã tử vong trước đó.

Hiện, Công an thành phố Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

