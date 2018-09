Tố cáo bị bảo kê, tiểu thương chợ Long Biên bị 'khủng bố'

Mỗi năm đóng phí hàng trăm triệu đồng

Hàng loạt tiểu thương buôn bán hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên làm đơn tố cáo, trong một thời gian dài họ bị nhóm người mượn danh “tổ bốc xếp” thu tiền bến bãi một cách vô lý. Số tiền mỗi năm lên đến cả trăm triệu đồng.

Chợ đầu mối Long Biên

Vợ chồng chị Nghiêm Thúy N. (SN 1981) và anh Hoàng Anh H. (SN 1972) – buôn bán hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên vừa có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng về việc, vợ chồng chị cùng nhiều tiểu thương bị “bảo kê” , thu phí bến bãi vô lý trong nhiều năm.



Cụ thể, các tiểu thương kinh doanh hợp pháp mặt hàng hoa quả và đã ký hợp đồng thuê diện tích bán hàng với BQL chợ Long Biên nhiều năm qua.

Thế nhưng, từ năm 2010 đến nay, các hộ kinh doanh này phải đóng 100 triệu đồng/năm tiền bến bãi cho ông Nguyễn Kim Hưng (biệt danh Hưng Kính, trú tại số 11 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm), tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2.

Chủ sạp hàng hoa quả bị "khủng bố" bằng cá thối đựng trong bao tải, rác thải... trước cửa khiến hoạt động buôn bán bị cản trở (Ảnh trích xuất từ camera)

Đây là “tiền bến bãi” mà tổ bốc vác này tự ý đặt ra. Đặc biệt, từ 2016, “tiền bến bãi” tăng lên tới 700 triệu đồng/năm.



“Chúng tôi đã làm đơn nhiều lần gửi BQL chợ Long Biên nhờ can thiệp nhưng sự việc càng ngày càng tồi tệ”, đơn tố cáo của chị N. cho biết.

Khi các tiểu thương này làm đơn tố cáo, ông Hưng cùng nhân viên tổ 2 (gồm ông Hải “gió” và Long “cao”) ra sức chèn ép, ngăn cản xe hàng ra vào để bốc dỡ hàng hoa quả.

Nhóm người này còn mang cá thối, rác bẩn xếp trước cửa hàng kinh doanh hoa quả để cản trở hoạt động kinh doanh của vợ chồng chị N.

Xe tải của công ty do ông Hưng Kính điều đến án ngữ trước cửa ki ốt khiến tiểu thương không có chỗ vào xe để bốc dỡ hàng





Người có tên Long "cao" thuộc tổ bốc xếp số 2 dưới sự quản lý của Hưng Kính thu phí của một tiểu thương chợ đầu mối. Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

“Tôi đã làm đơn tố cáo ông Hưng và nhân viên tổ 2 gửi đến các cấp. Khi cơ quan chức năng cùng BQL chợ Long Biên đang giải quyết đơn của tôi thì ông Hưng và nhân viên tổ 2 tiếp tục dùng các “chiêu thức bẩn” để cản trở hoạt động kinh doanh.



Liên tiếp trong các ngày 22, 23, 24 và 25/8, ông Hưng sai ông Tiến (nhân viên tổ 2) lấy chiếc xe tải 3,5 tấn của mình (BKS 17C-041.74, công ty TNHH DVTM tổng hợp Hưng Thịnh) chặn trước ki ốt của tôi đồng thời cho nhân viên mang rất nhiều cá thối, rác thải vung vãi trước kiot của tôi gây ra mùi hôi thối nồng nặc làm chúng tôi không thể kinh doanh”, đơn tố cáo viết.

Ngoài sự việc trên, nhóm người thuộc tổ bốc xếp hàng hóa số 2 còn thu phí xe vào để trả hàng, đóng hàng. Cụ thể: xe vào cổng, mỗi xe đóng BQL chợ Long Biên lần lượt với xe trên 2 tấn là 120.000đ; dưới 2 tấn là 90.000đ.

Hưng "Kính", Hải "gió", Long "cao" - 3 người thuộc tổ bốc xếp số 2 có tên trong đơn tố cáo

Vào trong bãi thủy sản, ông Hưng thu tiếp 200.000 đồng/xe dưới 2 tấn và 350.000 đồng/xe trên 2 tấn với trung bình mỗi ngày đêm khoảng gần 50 lượt xe ra vào với lý do là tiền bốc vác nhưng không hề bốc vác.



Ngoài ra, tổ trưởng tổ bốc vác này cũng bị tố cáo lấn chiếm mặt bể nước cứu hỏa bán hơn 3 tỷ đồng; bán chỗ đất lưu không ngay cạnh nhà bơm cứu hỏa cho bà N. 1,4 tỷ đồng; lấn chiếm ½ bãi bãi thủy sản bán cho hộ bà P.L để dựng lều bạt và đỗ xe; bảo kê thu phí nhiều tỷ đồng để hộ bà này được kinh doanh buôn bán…

Điều tra “băng đảng xã hội núp danh tổ bốc vác”

Ngày 21/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản hoả tốc giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo làm rõ hoạt động bảo kê tại chợ đầu mối Long Biên.

Nhân viên của tổ bốc xếp số 2 đi thu phí bảo kê. Ảnh: P.L

Công an TP có nhiệm vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; báo cáo Thành uỷ, UBND TP trước ngày 30/9; thông tin trả lời báo chí theo quy định.



Cũng trong ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quậnBa Đình đã triệu tập các đối tượng nằm trong nội dung đơn tố cáo đến trụ sở công an lấy lời khai. Riêng một đối tượng có biệt danh Vương "lợn" đã chủ động đến cơ quan công an làm việc.

Chợ Long Biên có khoảng 1.000 hộ kinh doanh với gần 300 hộ thường xuyên cần chỗ đỗ xe. Mức vé niêm yết cho các lượt xe vào để trả hàng/đóng hàng mà BQL chợ Long Biên được phép thu là từ 15-60 nghìn đồng/lượt.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người tố cáo, mức thu này gấp 10 lần và bị nhóm bảo kê tiếp tục thu thêm số tiền cao hơn nhiều lần nữa.