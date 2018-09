Sự thật vụ Thanh tra ngân hàng nhà nước bị tố bảo kê vay nặng lãi

Báo Kiến Thức vừa nhận được phản ánh của bà Đặng Thị Xuân (SN 1978, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về thông tin Phó Chánh Thanh tra ngân hàng nhà nước ở Đắk Lắk bảo kê cho cho vay nặng lãi.

Cụ thể, vợ chồng ông Nguyễn Trọng Thu – Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk can thiệp về việc tất toán số tiền hơn 2 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT (Agribank Bắc Đắk Lắk).

Theo đơn của bà Xuân, năm 2017, gia đình bà có thế chấp căn nhà số 47 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Agribank TP. Buôn Ma Thuột với số tiền 2 tỷ đồng.

Mặt khác, bà Xuân bức xúc về việc ông Thu bao che cho vợ để hoạt động đường dây cho vay nặng lãi này. Đặc biệt, ông Thu làm lãnh đạo nhưng lại can thiệp vào việc tất toán tại ngân hàng.

Sau khi xảy ra sự việc trên, bà Xuân có lên gặp ông Nguyễn Công Thảo - giám đốc chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Agribank (đường Quang Trung, TP. Buôn Ma Thuột) để khiếu nại. Tuy nhiên, ông Thảo cho biết do có sự can thiệp, ngăn chặn của ông Thu - Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk nên bà Xuân không được làm tất toán, đồng thời yêu cầu bà Xuân đến gặp gia đình ông Thu để giải quyết.

Để làm rõ vụ việc trên, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Tăng Hải Châu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. Ông cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Xuân đã chỉ đạo bên bộ phận Thanh tra đi xác minh và phóng viên cứ làm việc cụ thể với bên bộ phận Thanh tra ngân hàng Nhà nước.

Liên quan đến vụ việc, ông Ngô Minh Tiền – Chánh Thanh tra ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã thành lập đoàn để xác minh và kết quả hoàn toàn không đúng sự thật như đơn tố cáo.

“Chúng tôi đã xác minh và làm việc với lãnh đạo chi nhánh ngân hàng (nơi xảy ra sự việc) không có việc can thiệp nào của ông Thu. Còn về việc bà Huyền và bà Xuân xảy ra việc tranh chấp gì đó là do bà Xuân nợ tiền của bà Huyền. Bên Thanh tra chỉ xác minh để làm rõ việc ông Thu có liên quan về vụ việc hay không? Còn việc giữa bà Xuân và bà Huyền là chuyện cá nhân. Do đó, không thể khẳng định ông Thu là người có nhúng chàm trong vụ này”, ông Tiền nói.

Cũng theo ông Tiền, sau khi có kết quả cụ thể, đơn vị đã làm báo cáo gửi đến lãnh đạo ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, trả lời cụ thể cho người gửi đơn để biết sự việc sau khi có kết quả xác minh.