Điều tra cái chết của nguyên giám đốc một ngân hàng ở Bình Dương

iám đốc một ngân hàng trên địa bàn tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Căn nhà nơi vợ nguyên giám đốc ngân hàng ở TX Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện chồng treo cổ tử vong. Sáng nay 23/9, Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông nguyên là gtrên địa bàn tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Trước đó, cuối chiều ngày 22/9, vợ của ông S. (cùng sống tại đường An Thạnh 62, Phường An Thạnh, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) thấy chồng suốt cả buổi chiều không thấy chồng trong nhà, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không thấy chồng trả lời.

Khi người vợ vừa leo lên trên gác thì bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Nhận tin báo, công an khu vực cùng công an TX.Thuận An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời điều tra nguyên nhân ban đầu sự việc.

Theo người nhà nạn nhân, ông S. làm giám đốc một ngân hàng, Phòng giao dịch Búng (TX.Thuận An, Bình Dương) và mới về hưu cách đây không lâu .

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.