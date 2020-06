TNGT 2 người chết ở Hải Dương: Kiểm tra chất kích thích lái xe thấy gì?

(Kiến Thức) - Kiểm tra chất kích thích những người điều khiển phương tiện xác định lái xe Tùng âm tính với nồng độ cồn. Riêng lái xe Lê Ngọc Triều là người điều khiển xe bán tải do đã chết tại hiện trường nên không xác định được các chất kích thích trong cơ thể.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn giao thông xe tải va chạm xe bán tải ở Hải Dương khiến 2 người chết, 2 người bị thương, ngày 2/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã có kết quả kiểm tra chất kích thích trong cơ thể của những người điều khiển phương tiện liên quan vụ tai nạn.



Theo đó, lái xe Phạm Văn Tùng là người điều khiển xe ô tô BKS 34C-086.18 âm tính với nồng độ cồn, các chất về ma túy chưa kiểm tra. Do anh Lê Ngọc Triều là người điều khiển xe ô tô BKS 34C-268.60 do đã chết tại hiện trường nên không xác định được các chất kích thích trong cơ thể.

Tại cơ quan công an, anh Phạm Văn Tùng khai khi đang lùi xe ra đến giữa đường thì xe bán tải lao vào.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào hồi 3h50 ngày 1/6/2020, tại km4+300 tuyến QL 38B thuộc địa bàn xã Toàn Thắng (huyện Gia Lộc, Hải Dương), xe ô tô BKS 34C-086.18 do anh Phạm Văn Tùng (SN 1970, trú tại thôn Bái Thượng, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc) điều khiển đang lùi từ trong nhà ra QL 38B đã xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 34C-268.60 do anh Lê Ngọc Triều (SN 1997, trú tại thôn Cát Tiền, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) điều khiển đang lưu thông hướng huyện Gia Lộc đi huyện Thanh Miện.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe bán tải BKS 34C-268.60 ngoài lái xe Lê Ngọc Triều còn có 3 người gồm anh Lưu Quý Cường (SN 1995, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Chị Bùi Nguyễn Yến Linh (SN 1998, trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Chị Đặng Thị Lam Anh (SN 2001, trú tại số 17B Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Lê Ngọc Triều và chị Đặng Thị Lam Anh chết tại hiện trường, anh Lưu Quý Cường và chị Bùi Nguyễn Yến Linh bị thương, 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Gia Lộc khẩn trương bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực hiện trường xảy ra tai nạn và phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc tiến hành khám nghiệm, giải quyết.

Trung tá Nguyễn Lương Trọng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết tại vị trí này cần cắm biển hạn chế tốc độ 50 km/giờ, hiện nay các phương tiện cơ giới vẫn được phép đi với vận tốc 80 km/giờ. Đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người mặc dù đã có gờ giảm tốc, lan can.

