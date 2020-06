Phó GĐ CA Đồng Nai nghỉ hưu: Xe "vua” chưa tỏ, “hạ cánh” an toàn?

Hạ cánh an toàn?

Trước thời điểm nghỉ hưu, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai từng bị dư luận đặt câu hỏi về việc có liên quan đến đoàn xe "vua” mà Công an tỉnh này kiểm tra xử lý vào giữa tháng 4 vừa qua.

Được biết, trong đoàn xe "vua" bị kiểm tra có xe thuộc doanh nghiệp của em ruột và con trai đại tá Thuận là chủ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dừng nghỉ, cung cấp nhiên liệu cho đoàn xe "vua” này.

Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận.

Trả lời tờ Thanh Niên qua điện thoại, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận phủ nhận: “Tôi không liên quan gì đến hai công ty này hết”. Ngày 28/4, trả lời báo chí về việc có hay không Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh, Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh liên quan em ruột và con ruột của đại tá Trần Thị Ngọc Thuận nên đoàn xe “vua” chở than lộng hành nhiều năm liền mà không có CSGT thổi phạt, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết đã nắm qua thông tin báo chí phản ánh. "Hiện nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cho các đơn vị nghiệp vụ đi kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ trách nhiệm từng người. Nếu sự việc đúng như báo chí phản ánh liên quan đến người nhà lãnh đạo công an tỉnh thì Ban giám đốc sẽ xem xét xử lý theo quy định của ngành" - ông Kim khẳng định. Tuy nhiên, đến ngày 1/6, cả đại tá Kim và đại tá Thuận cùng nhận quyết định chờ nghỉ hưu trong khi vụ việc xe "vua" chưa được làm sáng tỏ. Nếu quá trình xác minh kết luận về sự xe "vua" có liên quan thì việc bà Thuận có xin nghỉ hưu hay đã được cho nghỉ chờ hưu thì liệu có phải cách “hạ cánh an toàn”? Nghỉ hưu vẫn truy cứu được trách nhiệm

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc nghỉ hưu là chế độ chính sách của nhà nước đối với người lao động trong lực lượng vũ trang cũng như trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, những người tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Khi một người đã đủ tuổi, đủ thời gian công tác hoặc do điều kiện sức khỏe mà có thể được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, bộ luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, việc cán bộ nghỉ hưu không phải là căn cứ để chấm dứt mọi trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy các cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian công tác có hành vi vi phạm pháp luật thì kể cả là nghỉ hưu vẫn sẽ bị xem xét trách nhiệm pháp lý.

Thực tế, thời gian qua, không ít những vụ án lớn về kinh tế, chức vụ có những cán bộ vi phạm pháp luật, trong đó không ít người đã nghỉ hưu mới bị xử lý hình sự.

Bởi vậy, việc về hưu và trách nhiệm pháp lý trong quá trình công tác là hai chuyện hoàn toàn tách biệt. Cán bộ nghỉ hưu chỉ có thể được an nhàn, không suy nghĩ điều gì nếu như quá trình công tác không có sai phạm.

Đối với bà Trần Thị Ngọc Thuận dù thời gian gần đây dư luận có ý kiến nhiều về việc người thân có xe vi phạm. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận là lãnh đạo này có liên quan gì hay không.

Do đó, luật sư Cường cho rằng, việc bà Trần Thị Ngọc Thuận nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên vẫn phải làm rõ những vấn đề có liên quan để tránh những nghi ngờ, dư luận không tốt.

“Không ít những trường hợp người nhà, người thân cán bộ đã lợi dụng uy tín của cán bộ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ việc vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có xuất phát nguyên nhân từ mối quan hệ họ hàng, gia đình, thân thích với các vị cán bộ lãnh đạo hay không, có sự tác động, ảnh hưởng nào về mặt quyền lực nhà nước đối với các hành vi, vi phạm đó hay không để xử lý theo quy định pháp luật” – luật sư Cường cho biết.

Đoàn xe "vua" tại Đồng Nai từng gây bức xúc dư luận.

Đồng thời, luật sư Cường cho rằng, việc làm rõ mối liên hệ, trách nhiệm pháp lý cũng sẽ xóa tan những nghi ngờ, dư luận xấu đối với những cán bộ thực sự trong sạch.

Trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận có nhiều năm công tác trong lực lượng CSGT, giữ đến chức Phó trưởng phòng CSGT sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, trước khi về làm Trưởng công an huyện Cẩm Mỹ. Thời điểm đại tá Thuận được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (năm 2016) cũng được giao phụ trách lĩnh vực giao thông.

Năm 2019, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Sau đó, Bộ Công an cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức tương tự.

Xe "vua" lộng hành ở Đồng Nai Khoảng 23h30 ngày 14/4, Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra các xe đầu kéo chở than đá trên tỉnh lộ 25B thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch. Lực lượng công an đã tạm giữ tổng cộng 27 xe đầu kéo chủ yếu phương tiện của Công ty TNHH thương mại Âu Châu (huyện Nhơn Trạch) và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (huyện Long Thành, Đồng Nai). Các lỗi vi phạm dẫn đến hàng chục phương tiện bị tạm giữ là do không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp được phiếu cân tải trọng xe ở nơi nhận hàng. Đáng chú ý, có 7 tài xế không có giấy phép lái xe, 2 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả, 1 trường hợp dương tính với ma túy. Trong quá trình vây bắt, có 4 phương tiện của Công ty TNHH thương mại Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh đã vào lẩn trốn tại Trạm dừng chân bò sữa của Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh (xã Phước Thái, huyện Long Thành). Một số nguồn tin cho hay, Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh là của con trai và em trai đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết: "Xe 'vua' mà dư luận và báo chí quan tâm đã nêu, xe có liên quan đến ai để cán bộ đó tự giác. Sau đó, giao cơ quan thanh tra xác minh, làm rõ để báo cáo Bộ Công an và trả lời dư luận”.

