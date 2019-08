Tình tiết mới vụ tài xế Mai Linh chở bé gái 11 tuổi xuống biển

Liên quan vụ tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn, chở bé gái 11 tuổi ở Nghệ An xuống biển lúc tối muộn, cháu bé đã được đưa vào BV Sản Nhi Nghệ An.

Liên quan vụ tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn, chở bé gái 11 tuổi ở Nghệ An xuống biển lúc tối muộn, bé Ng.Tr. (SN 2008, trú tại xóm 5, xã Diễn Thành) được đưa vào BV Sản Nhi Nghệ An vào lúc 2h15 sáng 19/8 do tay bị phù nề, thương tổn.



Sáng nay, bác sỹ Võ Trọng Quang, khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng cho biết, qua chụp X-quang phát hiện bàn tay phải của bệnh nhi bị vỡ xương bàn các ngón 2-3, tay trái bị gãy đầu dưới xương quay, ngoài da không bị xây xát.

Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, BV Sản Nhi Nghệ An nơi bé Tr. được đưa đến khám chữa bệnh. Kết quả khám phụ khoa từ khoa Sản bệnh viện chuyển sang cho thấy, vùng kín của bệnh nhi không chảy máu, không có tổn thương, xây xát nhưng có một ít dịch trắng đục.



Các y bác sĩ đã kéo nạng, bó bột và tiêm thuốc giảm đau, hiện tại, cháu Tr. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Đoạn đường nơi 1 bé bị thả xuống trước, còn bé Tr. bị tài xế taxi Mai Linh chở xuống biển. Tài xế Mai Linh Cao Đức Trường. Ông Thái Bá Lộc (ông nội bé Tr.) cho biết: “Nếu chúng tôi không can thiệp kịp thời thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra…”.



Cũng theo ông Lộc, khi được đưa về nhà, bé Tr. ở trạng thái hoảng loạn nên gia đình đã cho kiểm tra sức khỏe.