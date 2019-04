Tỉnh Bình Dương có giám đốc Công an mới

(Kiến Thức) - Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Sáng 1/4, Bộ Công an công bố quyết định về việc bổ nhiệm đại tá Trịnh Ngọc Quyên, 50 tuổi, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa được phân công làm giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, Tỉnh ủy Bình Dương cũng đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư cho đại tá Nguyễn Hoàng Thao, 56 tuổi, nguyên giám đốc công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Cả hai quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên quê quán tại Ninh Giang, Hải Dương. Ông có học vị tiến sĩ an ninh, từng đảm nhiệm các chức vụ cục phó thư ký thứ trưởng Bộ Công an, phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh trước khi đến nhận nhiệm vụ tại Bình Dương.

Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao sinh năm 1963, quê quán thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Trước khi chuyển ngành đến công tác tại Tỉnh ủy Bình Dương, ông là đại tá, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, là tiến sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm học.

Mời quý độc giả xem thêm video: Công an tỉnh Thanh Hóa có Giám đốc mới: