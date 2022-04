Tin sáng 26/4: Cháy lớn tại Nhà máy sợi, Cụm công nghiệp Phú Cường

Ảnh: Nhân Dân

Tối ngày 25/4, tại khu công nghiệp Phú Cường (tỉnh Đồng Nai) xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà máy Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường, chuyên về dệt, sợi bông. Do bên trong nhà máy là lượng lớn nguyên liệu, thành phẩm sợi bông dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lớn, lan rộng ra khoảng 4.000 m2, trong đó nhiều khu vực nhà xưởng bị sập. (Nhân Dân)



Phát hiện thi thể nổi trên sông Hàn

Chiều tối ngày 25/4, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa vớt thi thể 1 người nổi trên sông Hàn. Nạn nhân được xác định là ông P.K.Th. (58 tuổi), ngụ tổ 50, phường Chính Gián, quận Thanh Khê. (Nguồn: Nhân Dân)

Hai cháu nhỏ ở Vĩnh Phúc đuối nước tử vong sau khi đi học về

Chiều tối ngày 25/4, xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ học lớp 2 và lớp 3 tử vong tại xã Yên Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi đi học về hai cháu nhỏ để xe đạp và cặp sách ở nhà rồi đi ra khu vực suối gần nhà tắm thì xảy ra vụ việc. (Nguồn: Vietnamnet)

Trẻ bị sốt xuất huyết trở nặng cao hơn mắc COVID-19

Ảnh: Tin Tức

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều trẻ mắc bị sốt xuất huyết trong thời gian gần đây với tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao, các trường hợp nặng bị tổn thương đa cơ quan như gan thận và phải thở máy, lọc máu, thậm chí có ca tử vong.

Tính đến giữa tháng 4, TP Hồ Chí Minh ghi nhận gần 4.500 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 109 ca nặng đang điều trị tại các bệnh viện. Số ca mắc của năm 2022 đang gia tăng và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, 2021. (Nguồn: Tin Tức)

TP.HCM: Điều chỉnh giao thông trên nhánh đường song hành Võ Văn Kiệt

Nhánh đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt được đưa vào sử dụng sau gần 1 năm khởi công. Sở GTVT TP.HCM điều chỉnh giao thông trên đường Võ Văn Kiệt để phục vụ khai thác nhánh đường song hành đường Võ Văn Kiệt, quận 1. Từ 8h ngày 26/4, nhánh đường song hành Võ Văn Kiệt cấm ô tô có tải trọng trên 2,5 tấn lưu thông; cấm dừng, đỗ xe. (Nguồn: ATGT)

Thêm 3 trường công an công bố phương án tuyển sinh năm 2022

Ảnh: Vietnamnet

Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy đều sử dụng phương thức xét tuyển giống nhau, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Công an và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01) kết hợp với kết quả Bài thi riêng của Bộ Công an.

Học viện Chính trị Công an nhân dân còn xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc HSK). (Nguồn: Vietnamnet)

Nghệ An đã tìm thấy thi thể bốn nữ sinh bị đuối nước

Chiều ngày 26/8, 6 em học sinh nữ lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) rủ nhau vào hồ nước tại xóm đập Khe Giang, xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát. Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sảy chân rơi xuống khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. May mắn 2 em thoát nạn, 4 em còn lại bị dòng nước nhấn chìm. Đến tối, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng. (Nguồn: VNF)

Tìm thấy 1 thi thể vụ xe máy cày chở 2 người lao xuống kênh ở Bình Dương

Trưa ngày 25/4, hai người đàn ông lái xe máy cày chạy trên bờ kênh ở xã Minh Tân, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ phương tiện mất lái lao xuống kênh, dòng nước chảy xiết đã cuốn hai người đàn ông mất tích. Đến tối ngày 25/4, đã tìm thấy thi thể anh N.T.D. (31 tuổi). Hiện lực lượng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại. (Nguồn: CAO)

Phiên chợ hàng Việt tại Lý Sơn

Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Tối ngày 25/4, tại huyện đảo Lý Sơn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức Phiên chợ hàng Việt năm 2022. Phiên chợ diễn ra từ ngày 25-27/4/2022. Tham dự phiên chợ có 27 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhà phân phối hàng tiêu dùng trong tỉnh, với 38 gian hàng. (Nguồn: Báo Quảng Ngãi)



Bình Dương đưa thị xã Tân Uyên lên thành phố

Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 10 đã tán thành việc thành lập TP. Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. (Nguồn: VNF)

