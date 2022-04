Hành trình phá án: Nữ chủ quán tạp hóa tử vong với chi chít vết dao

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 8/5/2013, người dân ở buôn Triết, xã Ea Quế, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk hết sức bàng hoàng khi nghe ông Nguyễn Văn Long (1956) thông báo, đêm qua bà Đinh Thị Tiến (1963) vợ của ông đã bị kẻ nào đó lẻn vào quán sát hại rất dã man. Nhận được tin báo về vụ án trên, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các phòng nghiệp vụ đã khẩn trương xuống nơi khám nghiệp hiện trường, xác minh điều tra ban đầu. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bà Tiến bị giết chết vào khoảng 1h sáng với 34 vết đâm vào mặt, cổ, tay, và 2 bên nách. Làm việc với ông Long chồng bà Tiến, lực lượng Công an được biết thêm là sau khi hung thủ giết bà Tiến chúng đã cướp đi một chiếc điện thoại di động, một chiếc xe máy hiệu Air Blade, một túi da màu nâu bên trong có đựng số tiền bán hàng mấy hôm nay. Cũng qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, bọn cướp đã cắt dây cửa quán đột nhập vào phía trước và mở các tấm cửa luồn phía sau để dắt xe đi. Còn hung khi con dao gây án không thấy tại hiện trường, ngoài ra không có một nhân chứng, không ai gần, xa hay biết gì về vụ việc trên. Trong khi đó, qua xác minh, lực lượng điều tra được biết bà Tiến có rất nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nên việc xác định, nhận diện hung thủ lại càng thêm khó khăn. Đã nhiều ngày trôi qua, tung tích về kẻ sát nhân vẫn còn là điều bí ẩn. Lực lượng chức năng đã rà soát kỹ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn thì có một thông tin rất đáng quý. Trong khi đó, qua xác minh, lực lượng điều tra được biết bà Tiến có rất nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nên việc xác định, nhận diện hung thủ lại càng thêm khó khăn. Đã nhiều ngày trôi qua, tung tích về kẻ sát nhân vẫn còn là điều bí ẩn. Lực lượng chức năng đã rà soát kỹ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn thì có một thông tin rất đáng quý. Đó là chiều 7/5/2013, tại nhà anh Cải (ở buôn Triết, xã Ea Kuêh) có một thanh niên từ Nghệ An vào chơi. Đêm đó, thanh niên này không ngủ lại nhà anh Cải mà đi đâu đó. Cho đến chừng 3 giờ sáng, người thanh niên quay về và nói anh Cải chở giúp ra QL14 để về quê có việc gấp. Qua xác minh, thanh niên đó là Lô Văn Phượng (1985, trú bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) - nghiện ma túy đã 6-7 năm nay. Kết hợp với các dữ liệu thu được từ các biện pháp nghiệp vụ khác, đến ngày 10/6/2013, lực lượng Công an đã xác định Phượng là nghi can số một trong vụ trọng án trên. Một tổ công tác lập tức lên đường. Mặc dù về quê nhưng Phượng lại không ở nhà mà đi lang thang cùng với đám bạn nghiện nên việc tìm bắt không phải dễ dàng gì. Tuy nhiên, với sự kiên trì, mưu trí, ngày 13/6/2013, tại một cây xăng ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, sau khi mua được một ít heroin, Phượng đang chờ bạn đến điểm tiêm chích thì bị các trinh sát bất ngờ áp sát bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Phượng khai nhận, sáng 5/5/2013, Phượng đón xe từ Nghệ An vào Đắk Lắk, tá túc tại nhà một số người quen. chiều 7/5/2013, Phượng đến nhà anh Hoàng Văn Cải (thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar) chơi và ăn cơm cùng gia đình. Đến khoảng 21h cùng ngày, Phượng đi đến quán tạp hóa của bà Đinh Thị Tiến ở đầu đường mua thuốc lá. Trong lúc đợi trả lại tiền thừa, Phượng phát hiện chị Tiến cất tiền trong túi quần nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Mua thuốc xong, Phượng ngồi chờ cơ hội, thấy lúc này còn có nhiều người qua lại trên đường nên Phượng đi vào Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, cách quán chị Tiến khoảng 150m để ngủ và chờ đến khuya sẽ ra tay hành động. Đến khoảng hơn 1h ngày 8/5, Phượng đi bộ từ trường sang quán của chị Tiến dùng lưỡi dao gắn trong chiếc bấm móng tay cắt sợi dây nilon buộc ở phía trên cánh cửa lẻn vào. Qua ánh đèn, Phượng phát hiện chị Tiến đang nằm ngủ trên giường liền đi đến lấy 1 điện thoại di động. Đối tượng dùng tay móc túi quần chị Tiến lấy tiền thì chị Tiến tỉnh giấc. Phát hiện có người lạ, chị vùng dậy cầm con dao Thái Lan dấu ở đầu giường giơ lên. Phượng liền chụp tay cầm dao của chị Tiến và tước được dao. Khi chị Tiến kêu cứu thì bị Phượng dùng tay phải bịt miệng, tay trái dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, mặt, tay, nách… khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi giết chết chị Tiến, Phượng lấy bọc tiền trong túi rồi mở cửa sau dắt chiếc xe máy hiệu Air Blade của gia đình chị Tiến ra ngoài. Do không biết sử dụng xe tay ga nên Phượng dắt bộ đi được khoảng 100m thì bị trượt chân rơi xuống một rãnh thoát nước bên vệ đường. Một mình không thể đưa xe lên được nên Phượng bỏ xe lại đi bộ về nhà anh Cải nhờ chở ra quốc lộ 14 để bắt xe về quê. Sáng 9/5, Phượng về đến TP Vinh (Nghệ An), vào tiệm vàng Kim Thành Huy (số 3 đường Cao Thắng, TP Vinh) dùng số tiền cướp được của chị Tiến mua 2 chỉ vàng. Số tiền còn lại Phượng dùng mua ma túy sử dụng. Qua manh mối để lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử trinh sát về quê của Phượng để truy bắt. Đến ngày 14/6/2013, Phượng bị bắt giữ khi đang trên đường tìm cách bỏ trốn sang Lào. Ngày 22/10/2013, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị can Lô Văn Phượng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến TAND cùng cấp để xét xử về tội Giết người và cướp tài sản.

