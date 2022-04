Hành trình phá án: Bí ẩn bộ xương người trong căn nhà vắng chủ

Theo hồ sơ vụ án, hồi 10h30 ngày 9/9/2018, chị Lương Thị Thu H. (ở nhà số 3, ngõ 8, Phố Chiền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) sang nhà hàng xóm quét dọn khoảng sân để gửi nhờ ít đồ thì thấy chiếc xe Dream, định cất đi cho chủ nhà. Vừa mở cửa, chị H. bàng hoàng phát hiện có sọ người giữa sàn nhà nên vội báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp các phòng nghiệp vụ tập trung điều tra vụ việc. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã bị phân hủy rất nặng, hầu như chỉ còn lại bộ xương. Nạn nhân là nam giới, khoảng 20-30 tuổi, chết trong tư thế nằm ngửa, quần áo chưa phân hủy hết. Kết quả khám nghiệm bộ xương, lực lượng Kỹ thuật hình sự phát hiện, trên xương sọ có 2 vết lún rất sâu, có dấu hiệu bị ngoại lực tác động. Theo người dân trong khu vực, căn nhà này của bà Trịnh Thị Thành (53 tuổi, chồng đã mất khoảng chục năm về trước), vợ chồng bà Thành có 2 người con, con gái đầu bị bệnh tâm thần, khoảng hơn 4 tháng nay đã đi khỏi nhà không rõ tung tích, người con thứ 2 là anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1993), không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mì tại các hội chợ ở các tỉnh phía Bắc. Khoảng 2 tháng nay không thấy anh Hòa về nhà. Bản thân bà Thành cũng đã chuyển vào Vũng Tàu sinh sống cách đây 3 năm. Từ khi bà Thành đi vắng, phía ngoài căn nhà được chị H. mượn để chứa hoa nhựa. Tiền hành trưng cầu giám định từ Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, nạn nhân đã chết trước đó 2 tháng và đó chính là anh Hòa. Giải thích về việc vì sao xác chết của anh Hòa nằm trong nhà hơn 2 tháng mới có người phát hiện, người dân xung quanh cho biết, khi thấy mùi hôi nồng nặc, mọi người cứ đoán là xác chuột chết hoặc mùi phân bò trong khu chăn nuôi gần đó. Ít ngày sau, mùi hôi cũng hết nên không ai nghi ngờ gì. Cùng thời gian này, có thông tin cho rằng anh Hòa tự sát vì gần đây, anh hay thể hiện tâm trạng đau buồn, bế tắc trên trang Facebook cá nhân, thậm chí khi trinh sát vào trang cá nhân của anh còn xuất hiện dòng chữ “Đã chết” ngay ảnh trang bìa. Tuy nhiên, trở lại hiện trường vụ án, CQĐT xác định, một người bình thường không thể cầm hung khí đập vào đầu gây ra 2 vết lún sâu ở hộp sọ. Ở chân nạn nhân có có sợi dây điện đang buộc dở, trên sàn nhà có nhiều vết máu, tay nắm cửa cũng dính máu, nhận định hung thủ sau khi sát hại đã trói nạn nhân bằng dây điện rồi khóa cửa ra ngoài. Bên cạnh đó, ngoài chiếc xe Dream để ngoài sân, anh Hòa còn sử dụng chiếc xe Exciter mang BS: 88B1-233.91, nhưng hiện xe này không còn tại nơi ở. Huy động tối đa lực lượng với quyết tâm trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ vụ án, bắt được hung thủ, CQĐT đặt ra hàng loạt giả thuyết. Tuy nhiên, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do thi thể được phát hiện trong góc khuất của ngôi nhà cấp 4, tại hiện trường không hề thu được hung khí gây án hay dấu vết nào của hung thủ, không có nhân chứng. Duy nhất có 2 thương tích của hộp sọ và căn nhà khóa của bên ngoài, nên CQĐT xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Mẹ anh Hòa cho biết, anh rất ít khi chia sẻ các mối quan hệ cá nhân, lần cuối cùng bà nói chuyện với con là cách đây gần 2 tháng, sau đó bà nhiều lần điện thoại nhưng không thể liên lạc được nên cho rằng con đi làm ăn xa bận không liên lạc về, cho đến khi nhận được hung tin… Tập trung điều tra, Ban chuyên án nhận định, hung thủ có thể là người quen với anh Hòa. Hơn 100 CBCS Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã được tung đi khắp 25 tỉnh phía Bắc tập trung xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, nhưng những người có liên quan tới Hòa cũng di động theo các hội chợ ở khắp nơi. Mất rất nhiều công sức, trinh sát nắm được thông tin, anh có một người bạn tên là Dư, quê ở Hà Giang. Phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang, các trinh sát xác định nghi can chính là Lương Văn Dư (SN 1998, dân tộc Tày, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Dư thường hay đi bán hàng hội chợ, chưa có tiền án tiền sự nhưng có nợ nần cờ bạc, cách đây khoảng 2 tháng Dư có bất minh về kinh tế, nhiều lần khoe tiền trên mạng xã hội. Việc tìm Dư cũng không dễ, vì Dư đi bán hàng hội chợ, không có mặt tại địa phương. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phải huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều tổ công tác, xác minh ở các tỉnh mới mở hội chợ để truy tìm Dư. Công an tỉnh Hà Giang cũng đổ quân mật phục dọc các tuyến đường từ Vĩnh Phúc đi Hà Giang, các điểm giáp biên giới Trung Quốc vì sau khi có thông tin phát hiện bộ xương khô trong nhà anh Hòa thì Dư chuẩn bị đi Hà Giang. Phương án bắt đối tượng Dư được tính toán kĩ càng, sao cho an toàn, bí mật, bất ngờ. Nhận định có khả năng Dư sẽ trốn sang Trung Quốc nên Ban chuyên án tổ chức đón lõng đối tượng tại nhà y ở huyện Vị Xuyên. Tại khu vực nhà Dư, do đêm tối, cây cối rậm rạp, khu Dư ở lại có tới 3 nhà nên trinh sát phải nắm tình hình, mật phục suốt đêm. Đến khoảng 3h sáng ngày 11/9/2018, các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây, đồng loạt tiếp cận không cho đối tượng kịp phản ứng. Tại CQĐT, lúc đầu, Dư cực kỳ bình tĩnh, một mực khẳng định mình không liên quan đến vụ án. Nhưng khi CQĐT thu giữ chiếc xe máy của nạn nhân cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở huyện Vị Xuyên và người đem cầm chính là Dư thì y đã cúi đầu nhận tội. Dư khai, quen anh Hòa trong những lần đi bán hàng rong tại các hội chợ, khoảng 20h ngày 7/7/2018, Dư và anh Hòa cùng về nhà anh Hòa tại TP Vĩnh Yên để ngủ. Tại đây, Dư đòi số tiền 15 triệu đồng anh Hòa vay, nhưng anh không có tiền để trả. Bực tức vì đòi tiền không được, Dư lấy một đoạn sắt hình hộp có trong phòng ngủ vụt nhiều nhát vào đầu anh Hòa khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó dùng dây điện trói chân tay anh Hòa, lấy chiếc điện thoại Iphone 6 plus và chiếc xe máy, khóa cửa lại rồi bỏ trốn. Khi về tới Vị Xuyên, Hà Giang, Dư bán xe máy và điện thoại được hơn 27 triệu đồng, đem tiêu xài hết. Tháng 8/2019, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên Lương Văn Dư tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, hồi 10h30 ngày 9/9/2018, chị Lương Thị Thu H. (ở nhà số 3, ngõ 8, Phố Chiền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) sang nhà hàng xóm quét dọn khoảng sân để gửi nhờ ít đồ thì thấy chiếc xe Dream, định cất đi cho chủ nhà. Vừa mở cửa, chị H. bàng hoàng phát hiện có sọ người giữa sàn nhà nên vội báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp các phòng nghiệp vụ tập trung điều tra vụ việc. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã bị phân hủy rất nặng, hầu như chỉ còn lại bộ xương. Nạn nhân là nam giới, khoảng 20-30 tuổi, chết trong tư thế nằm ngửa, quần áo chưa phân hủy hết. Kết quả khám nghiệm bộ xương, lực lượng Kỹ thuật hình sự phát hiện, trên xương sọ có 2 vết lún rất sâu, có dấu hiệu bị ngoại lực tác động. Theo người dân trong khu vực, căn nhà này của bà Trịnh Thị Thành (53 tuổi, chồng đã mất khoảng chục năm về trước), vợ chồng bà Thành có 2 người con, con gái đầu bị bệnh tâm thần, khoảng hơn 4 tháng nay đã đi khỏi nhà không rõ tung tích, người con thứ 2 là anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1993), không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mì tại các hội chợ ở các tỉnh phía Bắc. Khoảng 2 tháng nay không thấy anh Hòa về nhà. Bản thân bà Thành cũng đã chuyển vào Vũng Tàu sinh sống cách đây 3 năm. Từ khi bà Thành đi vắng, phía ngoài căn nhà được chị H. mượn để chứa hoa nhựa. Tiền hành trưng cầu giám định từ Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, nạn nhân đã chết trước đó 2 tháng và đó chính là anh Hòa. Giải thích về việc vì sao xác chết của anh Hòa nằm trong nhà hơn 2 tháng mới có người phát hiện, người dân xung quanh cho biết, khi thấy mùi hôi nồng nặc, mọi người cứ đoán là xác chuột chết hoặc mùi phân bò trong khu chăn nuôi gần đó. Ít ngày sau, mùi hôi cũng hết nên không ai nghi ngờ gì. Cùng thời gian này, có thông tin cho rằng anh Hòa tự sát vì gần đây, anh hay thể hiện tâm trạng đau buồn, bế tắc trên trang Facebook cá nhân, thậm chí khi trinh sát vào trang cá nhân của anh còn xuất hiện dòng chữ “Đã chết” ngay ảnh trang bìa. Tuy nhiên, trở lại hiện trường vụ án, CQĐT xác định, một người bình thường không thể cầm hung khí đập vào đầu gây ra 2 vết lún sâu ở hộp sọ. Ở chân nạn nhân có có sợi dây điện đang buộc dở, trên sàn nhà có nhiều vết máu, tay nắm cửa cũng dính máu, nhận định hung thủ sau khi sát hại đã trói nạn nhân bằng dây điện rồi khóa cửa ra ngoài. Bên cạnh đó, ngoài chiếc xe Dream để ngoài sân, anh Hòa còn sử dụng chiếc xe Exciter mang BS: 88B1-233.91, nhưng hiện xe này không còn tại nơi ở. Huy động tối đa lực lượng với quyết tâm trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ vụ án, bắt được hung thủ, CQĐT đặt ra hàng loạt giả thuyết. Tuy nhiên, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do thi thể được phát hiện trong góc khuất của ngôi nhà cấp 4, tại hiện trường không hề thu được hung khí gây án hay dấu vết nào của hung thủ, không có nhân chứng. Duy nhất có 2 thương tích của hộp sọ và căn nhà khóa của bên ngoài, nên CQĐT xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Mẹ anh Hòa cho biết, anh rất ít khi chia sẻ các mối quan hệ cá nhân, lần cuối cùng bà nói chuyện với con là cách đây gần 2 tháng, sau đó bà nhiều lần điện thoại nhưng không thể liên lạc được nên cho rằng con đi làm ăn xa bận không liên lạc về, cho đến khi nhận được hung tin… Tập trung điều tra, Ban chuyên án nhận định, hung thủ có thể là người quen với anh Hòa. Hơn 100 CBCS Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã được tung đi khắp 25 tỉnh phía Bắc tập trung xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, nhưng những người có liên quan tới Hòa cũng di động theo các hội chợ ở khắp nơi. Mất rất nhiều công sức, trinh sát nắm được thông tin, anh có một người bạn tên là Dư, quê ở Hà Giang. Phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang, các trinh sát xác định nghi can chính là Lương Văn Dư (SN 1998, dân tộc Tày, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Dư thường hay đi bán hàng hội chợ, chưa có tiền án tiền sự nhưng có nợ nần cờ bạc, cách đây khoảng 2 tháng Dư có bất minh về kinh tế, nhiều lần khoe tiền trên mạng xã hội. Việc tìm Dư cũng không dễ, vì Dư đi bán hàng hội chợ, không có mặt tại địa phương. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phải huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều tổ công tác, xác minh ở các tỉnh mới mở hội chợ để truy tìm Dư. Công an tỉnh Hà Giang cũng đổ quân mật phục dọc các tuyến đường từ Vĩnh Phúc đi Hà Giang, các điểm giáp biên giới Trung Quốc vì sau khi có thông tin phát hiện bộ xương khô trong nhà anh Hòa thì Dư chuẩn bị đi Hà Giang. Phương án bắt đối tượng Dư được tính toán kĩ càng, sao cho an toàn, bí mật, bất ngờ. Nhận định có khả năng Dư sẽ trốn sang Trung Quốc nên Ban chuyên án tổ chức đón lõng đối tượng tại nhà y ở huyện Vị Xuyên. Tại khu vực nhà Dư, do đêm tối, cây cối rậm rạp, khu Dư ở lại có tới 3 nhà nên trinh sát phải nắm tình hình, mật phục suốt đêm. Đến khoảng 3h sáng ngày 11/9/2018, các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây, đồng loạt tiếp cận không cho đối tượng kịp phản ứng. Tại CQĐT, lúc đầu, Dư cực kỳ bình tĩnh, một mực khẳng định mình không liên quan đến vụ án. Nhưng khi CQĐT thu giữ chiếc xe máy của nạn nhân cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở huyện Vị Xuyên và người đem cầm chính là Dư thì y đã cúi đầu nhận tội. Dư khai, quen anh Hòa trong những lần đi bán hàng rong tại các hội chợ, khoảng 20h ngày 7/7/2018, Dư và anh Hòa cùng về nhà anh Hòa tại TP Vĩnh Yên để ngủ. Tại đây, Dư đòi số tiền 15 triệu đồng anh Hòa vay, nhưng anh không có tiền để trả. Bực tức vì đòi tiền không được, Dư lấy một đoạn sắt hình hộp có trong phòng ngủ vụt nhiều nhát vào đầu anh Hòa khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó dùng dây điện trói chân tay anh Hòa, lấy chiếc điện thoại Iphone 6 plus và chiếc xe máy, khóa cửa lại rồi bỏ trốn. Khi về tới Vị Xuyên, Hà Giang, Dư bán xe máy và điện thoại được hơn 27 triệu đồng, đem tiêu xài hết. Tháng 8/2019, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên Lương Văn Dư tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.