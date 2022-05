Tin nóng 27/5: Phát hiện thi thể nữ giới biến dạng không mặc áo

Phát hiện thi thể nữ giới biến dạng không mặc áo: Tối 26/5, Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nữ không mặc áo, tay để trên đầu, cơ thể biến dạng nằm trên chiếc ghế sofa tại chung cư ở phường Phú Hòa. Ngày 27/5, Công an tỉnh Bình Dương xác định nạn nhân là N.T.D. (SN 1993, quê Bình Phước) tử vong do bệnh lý. Bị tạt xăng đốt, chủ nhà máy xay xát gạo tử vong: Trần Ngọc Tân (34 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đến nhà máy xay xát lúa gạo ở địa phương do ông Nguyễn Tấn Thành, 68 tuổi, làm chủ. Tại đây, Tân và ông Thành xảy ra cự cãi, bực tức Tân cầm bình xăng tạt vào người ông Thành rồi phóng hỏa khiến nạn nhân tử vong. Ngày 27/5, Công an huyện Chợ Gạo cho biết đang tạm giữ Tân. Đi mò hến, nam sinh mò trúng lựu đạn còn nguyên kíp nổ: Ngày 27/5, ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, cho biết, một nam sinh lớp 9 trên địa bàn xã mò trúng một quả lựu đạn còn nguyên chốt trên sông Kiến Giang. Sự việc cũng đã được thông báo đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy và Đội rà phá bom mìn thuộc Dự án MAG để xử lý theo quy trình. Người đàn ông trộm hàng loạt thuốc tân dược, dụng cụ y tế: Trong 2 ngày, Lâm Văn Thủy (SN 1984; trú tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp thuốc tân dược tại 3 địa điểm trên địa bàn Hà Nội, trong đó có vụ trộm xảy ra tại cổng Bệnh viện Vinmec. Ngày 27/5, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang tạm giữ Thuỷ để điều tra, làm rõ. Nổ lò sấy lúa, một người chết: Sáng 27/5, tại lò sấy lúa ở xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long một nhóm công nhân đang tiến hành sửa chữa bên trong cơ sở thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến ông Nguyễn Văn Thơ (50 tuổi, ở huyện Tam Bình) tử vong tại chỗ. 2người khác là Nguyễn Hoàng Phong và Nguyễn Hoàng Minh cùng ở tỉnh Vĩnh Long bị thương nặng. Phát hiện thi thể người đàn ông cạnh xe máy: Thông tin từ xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể ông T.H.T. (trú xóm Thuận Đông, xã Thuận Sơn) bên cạnh chiếc xe máy dưới mương nước. Theo một số người dân, trong buổi trưa ngày 26/5, ông T.H.T, có uống rượu tại một quán ăn. Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Dùng dao tự đâm mình rồi đến công an báo cướp: H.H.V. (25 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) sau khi bán sợi dây chuyền vàng của bố để lấy tiền trả nợ, nam thanh niên tự dùng dao đâm vào tay mình để dựng một vụ cướp tài sản. Ngày 27/5, Công an xã Ea Nuôl cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý V. về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật. Phát hiện thi thể đàn ông ven sông Tô Lịch: Ngày 27/5, người dân phát hiện thi thể người đàn ông, mặc quần áo màu đen khoảng trên 60 tuổi ven sông Tô Lịch đoạn qua khu vực đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

