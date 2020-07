Tin nóng ngày 21/7: Đột kích xưởng chế tạo súng bán cho giang hồ

1. Đột kích xưởng chế tạo súng quy mô lớn:Công an TP Hải Phòng bắt giữ 2 đối tượng chế tạo súng quy mô lớn. Tiến hành khám xét "xưởng" chế tạo "hàng nóng" này, công an thu giữ nhiều thiết bị dùng để sản xuất cùng các chi tiết súng làm dở. Trần Quốc Tân (SN 1980) cầm đầu khai, y làm theo các video hướng dẫn trên YouTube, sau đó vẽ mô hình súng ra giấy và miếng Inox tạo phôi rồi ráp lại các vật liệu chế tác thành cấu tạo khẩu súng. 2. Thủ đoạn thổi giá bất động sản của Tổng Giám đốc BĐS Cao Thắng: Sau nửa năm tạm giam Võ Thanh Long (37 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Cao Thắng) có hơn 1.000 người gửi đơn yêu cầu điều tra làm rõ vụ án. Thủ đoạn của Long là thổi phồng giá trị sang nhượng dự án khu du lịch sinh thái Phú Hữu - Hậu Giang từ 26 tỷ thành hơn 700 tỷ đồng bằng các hội thảo và quảng cáo; Khu du lịch chưa hoàn thành đã bán vé điện tử vào cổng tham quan rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân. 3. Từ năm 2021 sẽ sử dụng đăng ký xe thông minh: Theo thông tư 58/2020, từ 1/1/2021, giấy đăng ký ô tô, xe máy sẽ được làm bằng vật liệu nhựa dẻo, chống nước, chống xước, chống ăn mòn, thay vì bằng giấy như hiện nay; phía góc phải trên cùng của mặt trước giấy đăng ký có mã QR để mã hoá các thông tin số khung, số máy, tình trạng kỹ thuật của xe... 4. Bắt tín dụng đen lộ tàng trữ ma túy: Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn. Qua khám xét, lực lượng phá án đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ và 3 máy ĐTDĐ có chứa thông tin, tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, phát hiện có đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. 5. Ngáo đá, tưởng người thân là robot: TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Tín (30 tuổi, ngụ Bình Tân) mức án tử hình về tội “giết người”. Tín khai gây án không phải vì mâu thuẫn, cự cãi mà do sử dụng ma túy, gây ảo giác thấy các mẹ, bà ngoại và gì là robot muốn hại mình nên đã lấy dao gây án. Trương Tín nghiện ma túy, đã hai lần được đưa vào trại cai nghiện vào năm 2011 và năm 2017. 6. Bắt kẻ trộm trốn nã sau hơn 1 năm thay tên đổi họ: Năm 2019, Lê Hoàng Hảo (24 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột) bị khởi tố vì tội trộm cắp tài sản nhưng bỏ trốn đến Cà Mau, đổi tên thành Phạm Mạnh Lộc (sinh năm 1995, quê Gia Lai) làm nghề đánh bắt cá. Tháng 7, Hảo bị phát hiện và bắt giữ khi đang đánh bắt cá trên biển, sau đó được Công an TP Buôn Ma Thuột di lý về địa phương để xử lý. 7. Đưa tiền âm phủ đi mua xe Lexus RX350: Tòa án nhân dân Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1988) 14 năm tù, Nguyễn Mạnh Thực 13 năm tù. Thịnh là đối tượng nghiện ma túy nên rất cần tiền. Năm 2019, Thịnh rủ Nguyễn Mạnh Thực đưa khoảng 40 triệu đồng tiền thật và nhiều tiền âm phủ để đi mua xe ô tô giá 700 triệu đồng. Khi giao dịch, mượn xe chạy thử rồi trốn biệt tích luôn. Tại tòa, chiếc xe hiệu Luxus sử dụng giấy tờ giả bị tịch thu.



