Tin nóng ngày 20/7: Bán xe sang tỉnh khác phải nộp lại biển số

1. Bán xe sang tỉnh khác phải nộp lại biển số: Theo Thông tư 58/2020, từ 1/8, người bán, trao tặng xe sang tỉnh khác phải nộp lại biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan chức năng. Trường hợp xe bị mất đăng ký hoặc biển số xe, hoặc mất cả hai loại giấy trên thì chủ xe phải có đơn trình bày rõ lý do bị mất. Ngoài ra, khi đi đăng ký, chủ xe nộp giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của xe, CMT hoặc căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu. 2. Nam thanh niên 18 tuổi cướp và hiếp chủ quán nước ven đường: Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) tạm giữ Lê Nguyễn Phúc Vinh (18 tuổi; Ba Tri, Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Vinh đi xe máy từ Sóc Trăng đến Trà Vinh, khi dừng lại ở quán nước thấy vắng nên vờ hỏi nữ chủ quán (27 tuổi) đi nhờ vệ sinh. Lấy lý do ống nước nhà vệ sinh bị hư, gọi nữ chủ quán ra để kiểm tra rồi dùng dao khống chế cướp 250.000 đồng và giở trò hiếp dâm. 3. Mang dao phóng lợn đi trả thù: Cảnh sát 113 Công an Đà Nẵng truy bắt nhóm thanh niên đang trên đường đi truy sát nhau. Lực lượng chức năng bắt được Sỹ (18 tuổi), thu giữ 6 dao phóng lợn (có cán bằng sắt ống dài khoảng 2 m). Sỹ khai, cùng bạn bè mang theo hung khí đi trả thù nhóm thanh niên khác tại quận Sơn Trà. Số hung khí này được nhóm của Sỹ cất giấu tại bãi đất trống ở phường Thuận Phước. 4. Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu “kho” súng tự chế: Công an Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) kiểm tra chỗ ở của Phạm Quang Bình thu giữ 5 túi ma túy (trọng lượng 58,822 gam) và 5 khẩu súng tự chế, 1 kiếm, 2 hộp tiếp đạn, 1 viên đạn và nhiều bộ phận, dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng tự chế. Tại nhà Bình còn có 4 đối tượng nghiện ma túy. Bình khai nhận, mua ma túy về dùng, còn vũ khí mua về sửa chữa bán lại kiếm lời. 5. Truy tố 4 thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng: VKS tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành cáo trạng vụ án "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", truy tố 4 bị can thuộc Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng có hành vi "vòi tiền" khi thanh tra tại Vĩnh Phúc tháng 6/2019. Các cán bộ này lên kế hoạch, bàn bạc để vòi vĩnh, chiếm đoạt tiền của hàng chục doanh nghiệp, UBND xã trong quá trình thanh tra tại địa phương này. Có hợp đồng, bị can Kim Anh đòi chung chi từ 0,15-5% giá trị hợp đồng. 6. Thu hàng trăm phôi bằng cấp, mẫu dấu giả: Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây làm, mua bán văn bằng, chứng chỉ, con dấu, giấy tờ giả do Trần Khánh Trình (40 tuổi) cầm đầu. Khám xét nhà Trình, thu giữ 2 bộ máy tính, tài liệu giả; 1 máy tính xách tay dùng để tạo phôi, tạo mẫu, làm giả giấy tờ cùng máy làm giả khác cùng 6 phôi bằng cấp các loại; 131 mẫu dấu các loại của các cơ sở giáo dục, dạy nghề trên cả nước; 300 tem dán trên phôi bằng…

>>> Mời bạn đọc xem thêm video An Giang: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy “khủng” xuyên quốc gia.

1. Bán xe sang tỉnh khác phải nộp lại biển số: Theo Thông tư 58/2020, từ 1/8, người bán, trao tặng xe sang tỉnh khác phải nộp lại biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan chức năng. Trường hợp xe bị mất đăng ký hoặc biển số xe, hoặc mất cả hai loại giấy trên thì chủ xe phải có đơn trình bày rõ lý do bị mất. Ngoài ra, khi đi đăng ký, chủ xe nộp giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của xe, CMT hoặc căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu. 2. Nam thanh niên 18 tuổi cướp và hiếp chủ quán nước ven đường: Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) tạm giữ Lê Nguyễn Phúc Vinh (18 tuổi; Ba Tri, Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Vinh đi xe máy từ Sóc Trăng đến Trà Vinh, khi dừng lại ở quán nước thấy vắng nên vờ hỏi nữ chủ quán (27 tuổi) đi nhờ vệ sinh. Lấy lý do ống nước nhà vệ sinh bị hư, gọi nữ chủ quán ra để kiểm tra rồi dùng dao khống chế cướp 250.000 đồng và giở trò hiếp dâm. 3. Mang dao phóng lợn đi trả thù: Cảnh sát 113 Công an Đà Nẵng truy bắt nhóm thanh niên đang trên đường đi truy sát nhau. Lực lượng chức năng bắt được Sỹ (18 tuổi), thu giữ 6 dao phóng lợn (có cán bằng sắt ống dài khoảng 2 m). Sỹ khai, cùng bạn bè mang theo hung khí đi trả thù nhóm thanh niên khác tại quận Sơn Trà. Số hung khí này được nhóm của Sỹ cất giấu tại bãi đất trống ở phường Thuận Phước. 4. Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu “kho” súng tự chế: Công an Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) kiểm tra chỗ ở của Phạm Quang Bình thu giữ 5 túi ma túy (trọng lượng 58,822 gam) và 5 khẩu súng tự chế, 1 kiếm, 2 hộp tiếp đạn, 1 viên đạn và nhiều bộ phận, dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng tự chế. Tại nhà Bình còn có 4 đối tượng nghiện ma túy. Bình khai nhận, mua ma túy về dùng, còn vũ khí mua về sửa chữa bán lại kiếm lời. 5. Truy tố 4 thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng: VKS tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành cáo trạng vụ án "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", truy tố 4 bị can thuộc Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng có hành vi "vòi tiền" khi thanh tra tại Vĩnh Phúc tháng 6/2019. Các cán bộ này lên kế hoạch, bàn bạc để vòi vĩnh, chiếm đoạt tiền của hàng chục doanh nghiệp, UBND xã trong quá trình thanh tra tại địa phương này. Có hợp đồng, bị can Kim Anh đòi chung chi từ 0,15-5% giá trị hợp đồng. 6. Thu hàng trăm phôi bằng cấp, mẫu dấu giả: Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây làm, mua bán văn bằng, chứng chỉ, con dấu, giấy tờ giả do Trần Khánh Trình (40 tuổi) cầm đầu. Khám xét nhà Trình, thu giữ 2 bộ máy tính, tài liệu giả; 1 máy tính xách tay dùng để tạo phôi, tạo mẫu, làm giả giấy tờ cùng máy làm giả khác cùng 6 phôi bằng cấp các loại; 131 mẫu dấu các loại của các cơ sở giáo dục, dạy nghề trên cả nước; 300 tem dán trên phôi bằng…

>>> Mời bạn đọc xem thêm video An Giang: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy “khủng” xuyên quốc gia.