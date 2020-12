Tin nóng ngày 2/12: Phê cỏ Mỹ, nhớ thù xưa xách dao đi chém người

Phê cỏ Mỹ, nhớ thù xưa xách dao đi chém người: Sau khi hút “cỏ Mỹ”, Nguyễn Công Quý (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú Bình Tân, TP HCM) bỗng nhớ lại chuyện mình bị Nguyễn Văn Hiên (SN 1985, ngụ Bình Tân) đánh nên xách hung khí đi trả thù. Quý dùng hung khí chém Hiên và bố vợ Hiên trọng thương rồi bỏ về phòng trọ trốn… Hôm nay 2/12, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ đối tượng này để điều tra làm rõ. Phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn trôi dạt trên sông: Khoảng 13h30 cùng ngày, người dân phát hiện 1 thi thể nổi trên sông Sài Gòn (đường số 1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) nên gọi cho ông Ba Chúc (neo ghe trên sông) đến vớt. Thi thể được đưa vào bờ, nhiều người tá hoả khi phát hiện đầu bị móp, mất cánh tay phải. Nhận định bước đầu cho thấy nạn nhân là nữ (khoảng 35 tuổi), thi thể đang trong quá trình phân huỷ. Đâm bạn nhậu trọng thương vì mâu thuẫn: Trong bàn nhậu giữa Nguyễn Lương Thiện (SN 1964, trú TP HCM) và anh Đào Quốc Luận (SN 1968 trú Hà Tĩnh) có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Thiện đi vào trong khu vực bếp của quán lấy một con dao có chiều dài 37cm xông ra để đâm anh Luận. Qua kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đào Quốc Luận là 43 %. Hiện, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ Thiện điều tra về hành vi giết người. "Nữ quái" lừa đảo hơn 200 triệu đồng với chiêu trò giải hạn: Phan Thị Quyên (26 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) thấy con trai 1 tuổi của chị Hoàng Thị Thủy (trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) ốm đau nằm viện nên Quyên đã phát sinh ý định lừa đảo. Quyên cho rằng gia đình chị Thủy có hạn nặng phải đi “giải hạn”. Quyên đã lừa chị Thủy chuyển 206 triệu đồng. Hiện, Công an đang tạm giữ Quyên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài xế taxi bị tra tấn dã man vì nghi ngoại tình với vợ người khác: Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với tài xế taxi L.T.N. (trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) nên Vũ Văn Kỷ cùng với Đào Văn Tùng và Dương Văn Lâm đã nhốt anh N. vào gian nhà cấp 4. Trong quá trình giam giữ, anh N. bị các đối tượng nêu trên dùng súng bắn đạn cao su, gậy và đòn gánh đánh gây thương tích. Ngày 2/12, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ 3 đối tường để điều tra, làm rõ. Người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương: Người dân ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phát hiện bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) đã tử vong ở nhà riêng. Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên vũng máu, trên đầu có nhiều vết thương; cửa nhà không khóa. Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ tại nhà riêng. Cái kết của nữ nhân viên ngân hàng uống rượu lái xe: Ngày 2/12, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký Quyết định xử phạt 46 triệu đồng có hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với bà Nguyễn Thị Thu Tr. (SN 1980, trú phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, là nhân viên ngân hàng). Trước đó, Bà Tr. điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/ lít khí thở. >>> Xem thêm video: Hút "Cỏ Mỹ", thanh niên 25 tuổi bị suy thận cấp. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

