Tin nóng 9/6: Cách chức trung tá say rượu đánh CSGT

Cách chức trung tá say rượu đánh CSGT: Ngày 9/6, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Krông Pắk đã cách chức, chuyển vị trí công tác trung tá Nguyễn Đình Đức (SN 1975, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk). Bên cạnh đó, ông Đức còn bị cách chức Đảng ủy viên Đảng uỷ quân sự huyện. Lý do vì ông Đức đã chấp hành không nghiêm các quy định, có uống rượu bia, vi phạm Luật giao thông đường bộ, bỏ vị trí công tác khi đang làm nhiệm vụ trực. Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng: Ngày 9/6, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã có quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với thạc sĩ, NSƯT Trần Đức Hải (nghệ sĩ Đức Hải). Đầu tháng 6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp màn hình status, bình luận trên trang cá nhân có tick xanh của nghệ sĩ Đức Hải. Bài viết công kích người khác với một số từ ngữ thô tục. Nhiều người bức xúc, cho rằng diễn viên phát ngôn không đúng chuẩn mực người thầy, người nghệ sĩ trước công chúng. Gửi ảnh khoả thân cho "phi công" trên mạng, cô gái bị tống cả tình lẫn tiền: Do tin tưởng bạn trai quen trên mạng xã hội nên chị N.T.M.D (26 tuổi, ở huyện Duyên Hải, Trà Vinh) nhiều lần gửi ảnh, clip khỏa thân cho bạn trai. Tuy nhiên, Võ Văn Thật (24 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải) dùng ảnh và clip này ép quan hệ tình dục và buộc đưa 15 triệu đồng. Ngày 9/6, Thật bị Công an huyện Duyên Hả bắt tạm giạm. Sang hàng xóm chơi, bị phạt 1 triệu đồng vì đang cách ly: Ông T.V.L (trú tại xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) trong quá trình cách ly theo quy định đã tự ý đến nhà một số hộ trong thôn chơi. Ngày 9/6, UBND xã Thọ Điền đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với ông T.V.L về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân phòng chống dịch bệnh. Vừa ra tù, mượn xe máy bạn gái lên Hà Nội cướp tài sản: 9 năm ngồi tù về tội "Cướp tài sản", từng ấy thời gian vẫn chưa làm cho Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993, trú TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tỉnh ngộ. Vừa ra tù, "ngựa quen đường cũ", Quang đã mượn xe bạn gái rồi di chuyển từ Quảng Ninh lên Hà Nội để tiếp tục đi cướp. Ngày 9/6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ Quang để điều tra. Thiếu nữ 16 tuổi cùng bạn trai cướp xe ôm: Đến đoạn đường vắng cách Đại học Công Nghiệp (Hà Nội) hơn 11 km, Nguyễn Hữu Hiệu (21 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm) dùng chiếc nhíp kim loại gí vào cổ ông Tâm (tài xế xe ôm). Còn Trần Thị Quỳnh Thương (16 tuổi, ở Đan Phượng) nổ máy xe máy rồi cùng bạn trai bỏ trốn. Họ bị bắt khi tìm nơi tiêu thụ tang vật. Ngày 9/6, Công an huyện Đan Phượng cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này dể điều tra. Nữ chủ quán cùng 5 khách nhậu, hát karaoke giữa lúc dịch bị phạt 90 triệu: Ngày 9/6, UBND TP Cà Mau (Cà Mau) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ chủ quán nhậu H.C.T (phường 8) và 5 người khách. Mỗi người bị phạt 15 triệu đồng. Tối 5/6, tổ phòng, chống dịch COVID-19 phường 8 trong lúc đi tuần tra đã phát hiện 6 người nói trên tập trung ăn nhậu, hát karaoke bằng loa kẹo kéo tại quán nhậu H.C.T. Phát hiện 3 quả bom ven sông nặng khoảng 150 kg: Ngày 9/6, người xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) trong khi đi đánh cá trên sông Lô phát hiện 1 quả bom liền báo công an. Cách quả bom ban đầu được phát hiện không xa, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thêm 2 quả bom dưới sông. 3 quả bom này được xác định cùng chủng loại là bom xích mang ký hiệu MK-81, sót lại từ kháng chiến chống Pháp, mỗi quả có đường kính 35 cm, dài khoảng 1m, nặng khoảng 150 kg.

