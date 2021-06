Tin nóng 8/6: Mâu thuẫn bên bàn nhậu, tát bạn đến tử vong

Mâu thuẫn bên bàn nhậu, tát bạn đến tử vong: Lời qua tiếng lại bên bàn nhậu, ông Võ Minh Tèo (45 tuổi, trú xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An) bị người đàn ông tên Nam (khoảng 50 tuổi, ngụ cùng địa phương) dùng tay tát vào mặt ngã xuống nền nhà tử vong. Ngày 8/6, Công an TP Tân An cho biết, đang tạm giữ người đàn ông tên Nam này để điều tra, làm rõ. Bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Ngày 8/6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can,bắt tạm giam khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và ông Lê Đức Vinh (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) cùng về tội Vi phạm các quy định về đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, khu vực núi Chín Khúc. (Ông Lê Đức Vinh) Trưởng phòng kinh doanh điện lực rơi từ tầng 17 xuống sảnh khách sạn: Sáng 8/6, ông V. V. Ph. (SN 1988) - Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Tam Kỳ được phát hiện bị rơi ở tầng 17 một khách sạn trên đường Hùng Vương (Phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xuống sảnh tầng 4 của khách sạn. Phát hiện sự việc, nhiều người đã nhanh chóng đưa ông P. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó. 8 người trốn trong thùng xe tải để tránh khai báo y tế: Ngày 8/6, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 49B, đoạn qua xã Điền Hương trong quá trình kiểm tra, khai báo, đợi phê duyệt cho lái xe và phụ xe, lực lượng CSGT Công an huyện Phong Điền phát hiện trên xe ô tô, do Mai Văn Một (SN 1985, ở Thừa Thiên - Huế) chở 8 người đi từ tỉnh Nam Định về Huế đang núp trong thùng xe giữa các bộ phận máy, hàng hóa và được che kín bằng bạt nhằm trốn tránh, qua mắt các lượng chức năng trong việc kiểm soát y tế. Thanh niên tử vong tư thế treo cổ trong bụi cây: Sáng 8/6, người dân đi câu cá trong con đường cụt gần đường Nguyễn Xiển (thuộc phường Long Bình, TP.Thủ Đức, TP HCM) thì phát hiện một nam thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ trong khu vực bụi rậm cách đó vài mét. Danh tính thanh niên này được xác định là M.D.L (28 tuổi, quê Tuyên Quang, làm công nhân cho một công ty gỗ gần đó). Được biết nạn nhân có vợ và 2 con nhỏ đang sống ở quê. Mang súng đi săn thú, vô tình bắn chết người: Hoàng Văn Chầu (SN 1984, trú huyện Đắk Song, Đắk Nông) cầm súng tự chế vào rẫy săn khỉ, nhưng không may bắn trúng anh Lầu Văn Vàng (SN 1986, trú huyện Cư Jút) khiến người này tử vong. Ngày 8/6, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Song đã truy tố Chầu về tội "Vô ý làm chết người". Bắt nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất hơn 1.000%/năm: Ngày 8/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt xóa một nhóm hoạt động tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ". Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, 7 đối tượng này đã cho hơn 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay hơn 3 tỷ đồng, với mức lãi suất cho vay từ 243,3% đến 1.095%/năm và thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Nhóm thanh niên thuê khách sạn "bay lắc" giữa mùa dịch COVID-19: Ngày 8/6, Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam 5 thanh niên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là những đối tượng tham gia sử dụng ma túy để bay, lắc tại khách sạn CKC Thiên Đường (Phường Hải Thành, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) dù thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát phức tạp, đã làm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. >>> Xem thêm video: Mâu thuẫn chuyện tình cảm, 2 cô gái ở Bình Phước kéo theo nhóm bạn đi hỗn chiến. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

