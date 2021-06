Tin nóng 7/6: Vác dao tìm người nghi bắn tốc độ mình để... cướp tài sản

Vác dao tìm người nghi bắn tốc độ mình để... cướp tài sản: Y Lang Kpă (SN 1998, trú xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) bực tức vì bị phạt chạy quá tốc độ, Kpă mang dao đi tìm người nghi bắn tốc độ mình để cướp tài sản. Kpă thấy 1 nam thanh niên đứng bên đường, dùng dao đe dọa người này lấy 50.000 đồng. Tiếp đó, Kpă gặp 1 nam thanh niên khác cướp 1 điện thoại di động và lục trong ba lô cướp 1 máy ảnh. Ngày 7/6, Kpă bị Công an huyện Krông Búk tạm giữ để điều tra. Nữ sinh lớp 7 ở Phú Yên bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man: Ngày 7/6, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay, nữ sinh N.N.B. (14 tuổi), đang học lớp 7 một trường THCS ở TP. Tuy Hòa. Em này bị nhóm bạn ở nhiều trường khác nhau đánh hội đồng bên bờ biển ở phường 7. Vụ việc xảy ra ngày 5/6, clip được một thành viên trong nhóm đánh B. ghi lại, sau đó đưa lên mạng xã hội. Theo nội dung clip, nhóm nữ sinh cho rằng B. đã nhắn tin cho họ với lời lẽ hỗn hào nên gọi ra đánh dằn mặt. Một điều dưỡng ngất xỉu khi đang lấy mẫu xét nghiệm: Sáng 7/6, trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trong vùng phong tỏa ở “tâm dịch” xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, điều dưỡng Lê Thị Duyên (39 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên) bất ngờ ngất xỉu. Nguyên nhân là do chị Duyên làm việc với cường độ cao cả ngày lẫn đêm nên bị ngất xỉu. Hai anh em rủ nhau đi trộm bò: Đỗ Ngọc Nam (28 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, Lâm Đồng) và Đỗ Đình Ban (26 tuổi, em trai của Nam) lái xe máy đến khu vực đồi người dân chăn thả gia súc ở xã Phi Tô (huyện Lâm Hà) với ý định trộm bò. Khi thấy người dân sơ hở, 2 thanh niên này đã bắt trộm một con bò lai nặng 210kg của gia đình ông K’Linh. Khi đang tìm cách đưa bò đi tiêu thụ thì cả Nam và Ban bị lực lượng Công an bắt giữ. Ngày 7/6, 2 đối tượng này đang bị Công an huyện Lâm Hà tạm giữ để điều tra. Người phụ nữ tử vọng trên đường đi thăm người thân: Khoảng 10h ngày 7/6, bà N.T.C (SN 1972, quê Hải Dương) điều khiển xe máy đi thăm người thân khi đang lưu thông trên đường Hoàng Hữu Nam thuộc phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thì va chạm với xe ben lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến bà C. ngã xuống đường rơi vào bánh xe ben tử vong. 14 nam, nữ tụ tập trong căn hộ chung cư "phê" ma túy: Rạng sáng 7/6, Công an phường Xuân Phú (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ kiểm tra hành chính tại căn hộ số 812A chung cư Aranya, qua đó phát hiện 14 đối tượng gồm 9 nam, 5 nữ có biểu hiện “phê” ma túy. Tại hiện trường Công an thu giữ một số ma túy loại Ketamine. Test nhanh có 11/14 đối tượng dương tính với ma túy. Hai nữ sinh viên tàng trữ trái phép ma túy: Ngày 7/6, Công an TP Hà Nội cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội đã phát hiện hai nữ sinh viên Vũ Thị Khánh Linh (sinh viên Học viện Tài chính) và Lê Thị Thu Hằng (SN 2001, đều SN 2001, ở Thanh Hóa sinh viên ĐH Lao động xã hội) tàng trữ trái phép ma túy cần sa. Thanh niên tự ý ra ngoài khi đang cách ly tại nhà: H.V.Đ (SN 2000, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cam kết tự cách ly tại nhà, nhưng Đ. vẫn đã tự ý rời khỏi nơi cư trú, Đ đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt với số tiền là 3.000.000 đồng. Bắt đối tượng trốn truy nã đi hát karaoke: Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990; ở Hà Giang) đang bị Công an thành phố Hà Giang truy nã về hành vi "Trốn khỏi nơi giam giữ". Ngày 7/6, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Hùng tại quán karaoke ở xóm 8, xã Tráng Việt và bàn giao đối tượng cho Công an TP Hà Giang để điều tra, xử lý theo quy định. Cô gái bị phạt tiền vì đăng tin thất thiệt về dịch COVID-19: Ngày 7/6, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chị N.H.T (SN 1990, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) khi đăng thông tin thất thiệt "18 người ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà xét nghiệm dương tính lần 1". >>> Xem thêm video: Bình Phước: Mâu thuẫn, một nam sinh chém người tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

