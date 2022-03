Tin nóng 7/3: Níu tình không được, dùng dao chém bạn gái rồi bỏ trốn

Níu tình không được, dùng dao chém bạn gái rồi bỏ trốn: Sau khi níu kéo không thành, Trần Minh Kê (SN 1985, quê Hậu Giang) đã dùng dao chém bạn gái gây thương tích ở TP HCM rồi sau đó bỏ trốn. Suốt nhiều năm liền, Kê trốn qua nhiều tỉnh miền Đông Nam Bộ, chủ yếu xin vào làm việc ở các công ty, xí nghiệp nằm cách xa các khu dân cư. Ngày 7/3, Công an TP HCM cho biết vừa bắt được Kê sau 8 năm bị truy nã. Bảo vệ thuộc CDC Tiền Giang nhảy lầu tự tử: Khoảng 13h ngày 7/3, người dân sống trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 8, TP Mỹ Tho thấy ông H.T.N. (SN 1971; ngụ TP Mỹ Tho), là bảo vệ của Khoa Phòng chống HIV/AIDS thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang (CDC), nhảy từ sân thượng xuống đường dẫn đến tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được cho là do buồn phiền về chuyện tiền bạc, nợ nần. Nghi ngáo đá đâm, chém 4 người trong một gia đình: Sáng 6/5, Nguyễn Văn Hậu (22 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) có biểu hiện ngáo đá chạy xe máy sang làng bên vô cớ cầm dao, kéo đâm, chém khiến 4 người trong một gia đình bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó có cháu nhỏ 2 tuổi. Ngày 7/3, Công an huyện Phù Mỹ cho biết đang tạm giữ Hậu để điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Dùng thuốc ngủ để cướp xe máy: Nguyễn Ngọc Huân (46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Long An) rủ nam thanh niên quê Sóc Trăng lên TP Tân An, Long An bàn chuyện công việc. Trong lúc người này không để ý, Huân đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của nam thanh niên. Thấy người này ngủ say, Huân đã cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Ngày 7/3, Công an TP Tân An cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Huân. Phát hiện người đàn ông tử vong nghi treo cổ tự tử: Sáng 7/3, Công an xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) nhận được tin báo của người dân về việc có một người đàn ông nghi treo cổ tự tử dưới tượng Phật bà Quan âm trong một ngôi chùa thuộc thôn Đạo Ngạn 2. Qua nhận dạng người đàn ông ngoài 50 tuổi, cao 160 cm, mặc áo len màu đen, quần thô màu đen, đi giày đen... Giết người chỉ vì món nợ 2 triệu đồng: Do chưa đòi được tiền nợ 2 triệu đồng nên Lý Văn Thành (45 tuổi, trú xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) bực tức rồi dùng dao mang theo đâm con nợ là anh Đ.V.H (trú cùng địa phương) khiến nạn nhân tử vong. Ngày 7/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang tạm giữ Thành để điều tra, làm rõ. Va chạm với ô tô, hai thanh niên đi xe máy thiệt mạng: Tối 6/3, anh Đ.T.T (SN 2004, trú huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe máy phía sau chở theo anh Y.P (SN 2004, trú cùng huyện) khi đến xã Đắk Wer, Đắk R'lấp đã va chạm với ô tô 16 chỗ do anh Nguyễn Công D. (SN 1992, trú TP Buôn Ma Thuột) điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh T. và anh Y.P tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Quen bạn gái ảo qua Zalo, thanh niên bị lừa hơn 100 triệu đồng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

