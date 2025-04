Vượt S25 Ultra, mẫu Galaxy 4 triệu đồng này mới là chân ái

Galaxy S25 có lý do chính đáng khi là dòng sản phẩm thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong thế giới công nghệ. Các mẫu điện thoại này đại diện cho thế hệ chủ lực của Samsung trong năm 2025, tích hợp mọi tính năng tiên tiến nhất đáp ứng nhu cầu người dùng.Đã là sản phẩm tốt nhất thì không hề rẻ, với mức giá khởi điểm gần 20 triệu đồng, giá thành cao là rào cản đối với đa số công chúng muốn sở hữu sản phẩm của Samsung. Tuy nhiên, vẫn có một thiết bị khác của Samsung có mức giá rẻ đáng chú ý không kém.Theo Android Police, điện thoại này nhiều khả năng sẽ nằm trong top doanh số bán điện thoại thông minh trên thế giới năm nay và phù hợp hơn đối với hàng triệu người so với Galaxy S25 Ultra. Với những ai có ngân sách hạn hẹp, Galaxy A16 là một trong những lựa chọn lưu tâm.Sự tương đồng giữa Galaxy A16 5G và những người anh em flagship S25 được thể hiện rõ ngay từ lúc lấy ra khỏi hộp. Máy sao chép mọi thứ từ khung phẳng đến các camera được đặt riêng lẻ, chỉ khác về nút chỉnh âm lượng và cảm biến ở cạnh bên. Nhìn chung, máy có vẻ ngoài khá đẹp, rất giống với những chiếc điện thoại hàng đầu của Samsung, nhưng hầu hết kính và kim loại đã được thay thế bằng nhựa. Một trong những điểm sáng của việc Samsung sao chép thiết kế của chính mình là ngay cả các mẫu máy giá rẻ của hãng cũng được hưởng lợi từ màn hình tuyệt vời.Dù không thể sánh ngang với những người anh em hàng đầu nhưng máy vượt trội hơn một số điện thoại giá rẻ khác. Galaxy A15 năm ngoái có tấm nền OLED sáng, nhưng màu sắc bị nhạt và không chính xác. Trong khi màn hình 6,7 inch lớn hơn trên A16 năm nay sống động, mang lại trải nghiệm xem tốt hơn, cùng độ sáng tối đa 800 nits, tần số quét 90Hz. Máy có hai phiên bản 4GB và 8GB RAM, tương ứng với hai con chip MediaTek Helio G99 và Dimensity 6300. Phiên bản 8GB sẽ có giá khoảng 6 triệu, đắt hơn biến thể 4GB khoảng 2 triệu đồng. Galaxy A16 bản 8GB hoạt động đủ tốt so với tầm giá.Dù không thể chơi các trò chơi cấu hình cao nhưng máy đủ đảm đương các tác vụ hàng ngày một cách dễ dàng. Người dùng giá rẻ có những nhu cầu ở mức vừa phải và Galaxy A16 đáp ứng được những nhu cầu đó. Tuy nhiên, máy không có cải tiến đáng kể nào về camera. Cảm biến chính 50MP của Galaxy A16 chụp ổn định trong điều kiện ánh sáng tốt, đủ dùng để đăng tải trên mạng xã hội.



Với giá từ 4-6 triệu đồng cho từng phiên bản, Samsung Galaxy A16 là điện thoại thông minh vừa vặn, không có nhiều thứ để nói nhưng cũng ít điểm yếu để chê. Nó có thể không hào nhoáng như các mẫu giá rẻ đến từ thương hiệu khác nhưng đổi lại là có thương hiệu lớn và hỗ trợ phần mềm lâu dài. Samsung thường ít được đánh giá cao khi tung ra những mẫu điện thoại giá rẻ nhưng Galaxy A16 năm nay có thể là một sự thay đổi lớn. Không phải ngẫu nhiên mà Galaxy A15 hay các mẫu trước đó dù không quá mạnh mẽ nhưng luôn được đa số người tiêu dùng trên thế giới chọn mua.Hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu năm có thể không phải là yếu tố quá nổi bật trên các thiết bị hàng đầu, nhưng đây là yếu tố rất quan trọng trên điện thoại có giá chỉ vài triệu. Chính những người dùng điện thoại giá rẻ thường có xu hướng dùng một chiếc điện thoại lâu hơn và việc Samsung hỗ trợ lâu dài cho các mẫu điện thoại bình dân là một hướng đi phù hợp.



Samsung hứa hẹn sáu thế hệ nâng cấp phần mềm và hỗ trợ, nghĩa là Galaxy A16 sẽ nhận được bản cập nhật One UI cho đến năm 2030. Khoảng thời gian dài hạn sẽ giúp người dùng có thể thể tự tin sử dụng Galaxy A16 cho các mục đích cơ bản trong tương lai xa. Mời độc giả xem thêm video "Samsung Galaxy A16 5G - Đã vô đối".

