Tiết lộ đoạn video sốc về phi vụ ném bom của Su-34 Nga

Sau khi chiếc Su-34 bay thấp thả bom vào mục tiêu, một tên lửa phòng không được phóng lên từ phía Ukraine lao về phía chiếc máy bay đang rời đi. Đoạn video kết thúc đột ngột, khiến người xem không rõ liệu chiến đấu cơ có thoát nạn hay không. Ảnh The War Zone Đoạn video được lính đánh thuê người Mỹ ghi lại. Dù chưa được xác thực về thời gian, địa điểm hay các chi tiết cụ thể, đoạn clip đã cung cấp thêm một góc nhìn hiếm hoi và chân thực về mức độ nguy hiểm trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh The War Zone Sự xuất hiện của video đã ngay lập tức gây được sự chú ý, không chỉ vì nhứng hình ảnh gây ấn tượng mạnh, mà còn vì những câu hỏi đặt ra về công nghệ, chiến thuật và yếu tố con người trong quá trình thực hiện những hành động đó. Ảnh Reuters Trọng tâm của cảnh quay là chiếc Su-34, loại máy bay ném bom chiến thuật chủ lực của Nga, kể từ khi ra mắt vào đầu những năm 1990. Thiết kế của Su-34 kết hợp giữa khả năng tấn công với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và khung máy bay chắc chắn, giúp máy bay rất thích hợp cho các hoạt động tầm thấp. Ảnh Reddit Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 1.900 km/h và phạm vi chiến đấu khoảng 3.862 km với thùng nhiên liệu ngoài. Su-34 mang theo gần 8 tấn vũ khí bao gồm bom không điều khiển, đạn dược điều khiển chính xác và tên lửa không đối không. Ngoài ra, máy bay còn có radar ở phía sau để cảnh báo tên lửa đuổi theo. Ảnh Wikipedia Trong đoạn video, Su-34 dường như đã sử dụng bom loại FAB, loại bom không có điều khiển, có sức công phá lớn nhưng thiếu độ chính xác. Việc sử dụng bom này buộc phi công phải bay sát mục tiêu để đạt hiệu quả, đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào tầm ngắm của hệ thống phòng không Ukraine. Về phía Ukraine, chỉ vài giây sau khi bom được thả, hệ thống phòng không Ukraine lập tức khai hỏa. Không rõ chính xác tên lửa thuộc loại nào, nhưng có thể là một trong các hệ thống như Stinger (do Mỹ cung cấp), Buk-M1 hoặc thậm chí là S-300, hệ thống tên lửa tầm xa có thể bắn trúng mục tiêu cách hàng chục km. Quyết định bay thấp như vậy khiến người ta phải xem xét kỹ lưỡng cách tiếp cận chiến thuật của Nga trong trường hợp này. Trong lịch sử, các cuộc ném bom tầm thấp là một đặc điểm của học thuyết quân sự Nga, mục đích nhằm tránh bị radar phát hiện và tấn công chính xác vào các mục tiêu kiên cố. Ở Syria, nơi Nga đã từng triển khai Su-34 với chiến thuật bay tầm thấp tương tự để chống lại các lực lượng phiến quân và thường kết hợp với bom không dẫn đường để tối đa hóa tác động hủy diệt. Tuy nhiên, ở Ukraine, nơi hệ thống phòng không mạnh hơn nhiều, chiến thuật này có độ rủi ro cao hơn. Các nhà phân tích lưu ý rằng, Nga đã hạn chế các cuộc không kích tầm thấp sau khi chịu tổn thất đáng kể vào thời điểm đầu cuộc xung đột. Theo Oryx một trang theo dõi tổn thất về thiết bị quân sự cho biết, Nga đã mất ít nhất 36 chiếc Su-34 vào đầu năm 2025. Theo các chuyên gia, việc Không quân Nga quay lại sử dụng chiến thuật cũ rủi ro hơn, với tần suất nhiều hơn có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang có những tính toán mới về mặt chiến lược hoặc có thể là một chiêu bài mới nhằm đánh lạc hướng Ukraine. Đoạn video này không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc được lan truyền trên nền tảng mạng xã hội, mà nó đang cho thấy cuộc chạy đua công nghệ và chiến thuật không ngừng nghỉ trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nơi mà các bên đều muốn tìm mọi cách để triệt hạ đội thủ của mình.

