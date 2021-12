Tin nóng 31/12: Nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn khi đi tập thể dục

Nữ sinh viên xinh đẹp mất tích bí ẩn khi đi tập thể dục: Ngày 31/12, anh Phan Văn Tân (46 tuổi, trú khu chợ Minh Thọ, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cho biết, hiện gia đình anh đã trình báo Công an để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con gái anh là Phan Thị Giang (SN 2001 - sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Ngoại thương) đột ngột mất tích 2 ngày qua khi đi tập thể dục. Tranh cãi trong cuộc nhậu, em vợ rút dao đâm anh rể trọng thương: Tranh luận rồi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Tăng Vũ (27 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) rút dao đâm anh rể là Đ.Q.T (trú cùng địa phương) gục tại chỗ rồi bỏ về nhà ngủ. Ngày 31/12, Công an quận Sơn Trà cho biết đang tạm giữ Vũ để điều tra, làm rõ. Khởi tố phó giám đốc trung tâm giáo dục ở Nghệ An: Ngày 31/12, UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, công an huyện này vừa có quyết định khởi tố đối với ông Bùi Văn Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Tương Dương vì liên quan đến vấn đề tài chính tại trung tâm này. Bắt 10 đối tượng đánh bạc, thu giữ 55 triệu đồng: Ngày 31/12, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết vừa bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức '3 cây' tại nhà Mai Ngọc Tuấn (SN 1975 ở thôn Chính Đa, xã Quảng Chính) thu giữ gần 55 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan…. Nữ sinh ở Đà Nẵng bị 5 bạn học đánh hội đồng: Có mâu thuẫn từ trước, L.V.T.T. và T.T.K.K. (đều 14 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) rủ thêm 3 người khác đánh bạn học là P.T.T.H. (trú phường Thuận Phước) khiến nạn nhân bị thương. Ngày 31/12, Công an phường Thuận Phước cho biết đã triệu tập 5 nữ sinh này và lập biên bản, thông báo cho gia đình và nhà trường để có biện pháp giáo dục phù hợp. Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định: Ngày 31/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định. Ông Lâm bị khởi tố do liên quan tới các vi phạm về bồi thường, tái định cư, gây thất thoát tiền Nhà nước. Xe khách bùng cháy trong đêm, nhiều người thoát nạn: Đêm 30/12, xe khách mang biển kiểm soát 51B- 27.083 đi từ Đắk Lắk về TP HCM khi tới TP Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông xe khách này bỗng nhiên bốc cháy, hành khách trên xe nhanh chóng thoát hết ra ngoài... Ngay sau đó, người dân ở khu vực này đã sử dụng nước để tiến hành chữa cháy đồng thời gọi lực lượng chức năng hỗ trợ. Bắt khẩn cấp người cha trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong: Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong, ngày 31/12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã bắt khẩn cấp với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) là cha ruột của bé gái (SN 2013). >>> Xem thêm video: Quảng Ngãi: Học sinh tắm biển bị sóng cuốn mất tích. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

