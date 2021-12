Tin nóng 30/12: Nam thanh niên hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Nam thanh niên hiếp dâm bé gái 11 tuổi: Sau 1 tháng trao đổi trên mạng xã hội, Nguyễn Quốc Bảo (20 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) bắt xe khách đến Trà Vinh gặp mặt, quan hệ tình dục với em N. (11 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè). Ngày 30/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Bảo để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Mâu thuẫn từ tiếng nẹt bô, 2 người bị đâm tử vong: Sau khi nhắc nhở việc 1 nam thanh niên có hành vi nẹt pô xe gây mất trật tự và xảy ra mâu thuẫn. Nguyễn Kim Long (SN 1991, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đã dùng hung khí tấn công Hồ Minh Nhựt (SN 2003) và Lê Bảo Vũ (SN 2004, đều trú cùng địa phương) dẫn đến tử vong. Ngày 30/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ Long để điều tra. Cho thôi việc cha ruột bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Một công ty kinh doanh lĩnh vực bất động sản trên địa bàn TPHCM, nơi được xác định là chỗ làm của ông N.K.T.T - cha ruột của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành, vừa ra thông báo chấm dứt hợp đồng với ông này kể từ ngày 28/12/2021, đồng thời gửi lời chia buồn với gia đình, người thân của bé gái. Truy tìm bị can đang điều trị tại bệnh viện thì bỏ trốn: Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang truy tìm Vương Nhật Vũ (còn gọi là Hin, ngụ thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) bị khởi tố hình sự để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Theo đó, trong quá trình tạm giam, Vũ bị bệnh và được đưa vào bệnh viện để điều trị lợi dụng sơ hở Vũ bỏ trốn. Lên mạng rao bán xe rồi chiếm đoạt tiền cọc: Hoàng Thanh Bình (SN 2003, trú TP Tuyên Quang) dùng nhiều tài khoản đăng tải các bài viết rao bán xe trên mạng xã hội. Khi có người hỏi mua, đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc tiền và chiếm đoạt số tiền này. Ngày 30/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố Bình về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phá đường dây cá độ hơn 8.000 tỷ, thu giữ xế sang Porsche: Ngày 30/12, Công an TP.Thái Bình cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô cực lớn. Khám xét nơi ở và làm việc của nhóm nghi phạm, cảnh sát thu giữ 7 ô tô, trong đó có xế sang Porsche. Công an xác định đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 8.000 tỷ. Lừa bán găng tay y tế để chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng: Mặc dù không có găng tay y tế Vglove nhưng Vũ Hồng Tiến là Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Thương mại Lá Xanh Sài Gòn đã quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật làm khách hàng tin tưởng giao dịch, chiếm đoạt gần 5,6 tỷ đồng. Ngày 30/12, Công an TP HCM cho biết đang điều tra, làm rõ. Điện thoại đang sạc phát nổ, bé trai 14 tuổi bị dập nát bàn tay: Ngày 30/12, UBND xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, chiều 29/12, lúc em N.V.T (14 tuổi, trú tại địa phương) chơi điện thoại trong lúc sạc pin thì điện thoại bất ngờ phát nổ. Điện thoại nổ khiến bàn tay trái của em T. dập nát. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nam thanh niên hiếp dâm bé gái 11 tuổi: Sau 1 tháng trao đổi trên mạng xã hội, Nguyễn Quốc Bảo (20 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) bắt xe khách đến Trà Vinh gặp mặt, quan hệ tình dục với em N. (11 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè). Ngày 30/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Bảo để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Mâu thuẫn từ tiếng nẹt bô, 2 người bị đâm tử vong: Sau khi nhắc nhở việc 1 nam thanh niên có hành vi nẹt pô xe gây mất trật tự và xảy ra mâu thuẫn. Nguyễn Kim Long (SN 1991, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đã dùng hung khí tấn công Hồ Minh Nhựt (SN 2003) và Lê Bảo Vũ (SN 2004, đều trú cùng địa phương) dẫn đến tử vong. Ngày 30/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ Long để điều tra. Cho thôi việc cha ruột bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Một công ty kinh doanh lĩnh vực bất động sản trên địa bàn TPHCM, nơi được xác định là chỗ làm của ông N.K.T.T - cha ruột của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành, vừa ra thông báo chấm dứt hợp đồng với ông này kể từ ngày 28/12/2021, đồng thời gửi lời chia buồn với gia đình, người thân của bé gái. Truy tìm bị can đang điều trị tại bệnh viện thì bỏ trốn: Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang truy tìm Vương Nhật Vũ (còn gọi là Hin, ngụ thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) bị khởi tố hình sự để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Theo đó, trong quá trình tạm giam, Vũ bị bệnh và được đưa vào bệnh viện để điều trị lợi dụng sơ hở Vũ bỏ trốn. Lên mạng rao bán xe rồi chiếm đoạt tiền cọc: Hoàng Thanh Bình (SN 2003, trú TP Tuyên Quang) dùng nhiều tài khoản đăng tải các bài viết rao bán xe trên mạng xã hội. Khi có người hỏi mua, đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc tiền và chiếm đoạt số tiền này. Ngày 30/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố Bình về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phá đường dây cá độ hơn 8.000 tỷ, thu giữ xế sang Porsche: Ngày 30/12, Công an TP.Thái Bình cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô cực lớn. Khám xét nơi ở và làm việc của nhóm nghi phạm, cảnh sát thu giữ 7 ô tô, trong đó có xế sang Porsche. Công an xác định đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 8.000 tỷ. Lừa bán găng tay y tế để chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng: Mặc dù không có găng tay y tế Vglove nhưng Vũ Hồng Tiến là Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Thương mại Lá Xanh Sài Gòn đã quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật làm khách hàng tin tưởng giao dịch, chiếm đoạt gần 5,6 tỷ đồng. Ngày 30/12, Công an TP HCM cho biết đang điều tra, làm rõ. Điện thoại đang sạc phát nổ, bé trai 14 tuổi bị dập nát bàn tay: Ngày 30/12, UBND xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, chiều 29/12, lúc em N.V.T (14 tuổi, trú tại địa phương) chơi điện thoại trong lúc sạc pin thì điện thoại bất ngờ phát nổ. Điện thoại nổ khiến bàn tay trái của em T. dập nát. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.