Tin nóng 29/12: Giải vây cho bạn gái, thiếu niên 16 tuổi xả súng ở Bình Dương

Giải vây cho bạn gái, thiếu niên 16 tuổi xả súng ở Bình Dương: Nghe tin bạn gái là N.P.A. (16 tuổi, quê Nghệ An) bị hăm dọa, khống chế không cho về, Trần Gia Kiệt (16 tuổi, quê Đồng Nai) mang súng từ Đồng Nai sang thị xã Tân Uyên, Bình Dương, bắn hàng loạt phát đạn vào phía đối thủ để giải vây bạn gái. Ngày 29/12, Công an thị xã Tân Uyên cho biết đang tạm giữ Kiệt để điều tra. Triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng gần 50 tỷ đồng: Ngày 29/12,Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thời điểm bắt giữ, Công an thu giữ tại hiện trường gồm 1 ipad, 21 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 2 router, 62,4 triệu đồng tiền mặt và khoảng 1.032 trang tài liệu thể hiện số tiền tổ chức đánh bạc gần 50 tỷ đồng. Phát hiện thi thể nam giới phân hủy chỉ còn lại hài cốt: Ngày 29/12, UBND Dương Kinh, TP Hải Phòng cho biết người dân đi cắt cỏ tại bãi cỏ trên địa bàn phát hiện thi thể nam giới bị phân hủy chỉ còn lại hài cốt. Khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện một chiếc ví bên trong có có CMND mang tên T.V.S (25 tuổi, trú xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Bắt 6 thành viên "nhí" trong nhóm cướp giật: Ngày 29/12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ băng cướp có hành vi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Băng cướp giật bao gồm các em có độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi bỏ học, tụ tập thành nhóm để giật tài sản của người đi đường. Cướp ngân hàng để trả nợ tiền cá độ bóng đá: Do vay mượn tiền để cá độ bóng đá không có khả năng chi trả, Trần Văn Hùng (SN 1990, ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương) đã gần 450 triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Ngày 29/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Hùng để điều tra, làm rõ. Triệt phá tụ điểm cờ bạc hoạt động rất tinh vi: Ngày 29/12, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa triệt phá tụ điểm cờ bạc quy mô lớn trong vườn dừa có dịch vụ phục vụ ăn uống tại chỗ. Tang vật thu giữ gồm hai con gà hơn 19 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 340 triệu đồng trên người những người chơi. Nữ công nhân tử vong dưới bánh container: Sáng 29/12, chị L.T.K.H (40 tuổi, quê Bình Thuận) đang làm công nhân tại TP Thủ Đức, điều khiển xe máy đến đoạn ngã 3 Mỹ Thành 300m (phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) thì va chạm với xe container biển số 50LD-153.97 chạy cùng chiều. Vụ việc làm chị H. tử vong tại chỗ. Nguyên giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo: Ngày 29/12, UBND TP Cần Thơ đã kỷ luật đối với nguyên giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Hồng Thắm (hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy). Bà Thắm bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trong thời gian qua… >>> Xem thêm video: Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Giải vây cho bạn gái, thiếu niên 16 tuổi xả súng ở Bình Dương: Nghe tin bạn gái là N.P.A. (16 tuổi, quê Nghệ An) bị hăm dọa, khống chế không cho về, Trần Gia Kiệt (16 tuổi, quê Đồng Nai) mang súng từ Đồng Nai sang thị xã Tân Uyên, Bình Dương, bắn hàng loạt phát đạn vào phía đối thủ để giải vây bạn gái. Ngày 29/12, Công an thị xã Tân Uyên cho biết đang tạm giữ Kiệt để điều tra. Triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng gần 50 tỷ đồng: Ngày 29/12,Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thời điểm bắt giữ, Công an thu giữ tại hiện trường gồm 1 ipad, 21 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 2 router, 62,4 triệu đồng tiền mặt và khoảng 1.032 trang tài liệu thể hiện số tiền tổ chức đánh bạc gần 50 tỷ đồng. Phát hiện thi thể nam giới phân hủy chỉ còn lại hài cốt: Ngày 29/12, UBND Dương Kinh, TP Hải Phòng cho biết người dân đi cắt cỏ tại bãi cỏ trên địa bàn phát hiện thi thể nam giới bị phân hủy chỉ còn lại hài cốt. Khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện một chiếc ví bên trong có có CMND mang tên T.V.S (25 tuổi, trú xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Bắt 6 thành viên "nhí" trong nhóm cướp giật: Ngày 29/12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ băng cướp có hành vi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Băng cướp giật bao gồm các em có độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi bỏ học, tụ tập thành nhóm để giật tài sản của người đi đường. Cướp ngân hàng để trả nợ tiền cá độ bóng đá: Do vay mượn tiền để cá độ bóng đá không có khả năng chi trả, Trần Văn Hùng (SN 1990, ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương) đã gần 450 triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Ngày 29/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Hùng để điều tra, làm rõ. Triệt phá tụ điểm cờ bạc hoạt động rất tinh vi: Ngày 29/12, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa triệt phá tụ điểm cờ bạc quy mô lớn trong vườn dừa có dịch vụ phục vụ ăn uống tại chỗ. Tang vật thu giữ gồm hai con gà hơn 19 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 340 triệu đồng trên người những người chơi. Nữ công nhân tử vong dưới bánh container: Sáng 29/12, chị L.T.K.H (40 tuổi, quê Bình Thuận) đang làm công nhân tại TP Thủ Đức, điều khiển xe máy đến đoạn ngã 3 Mỹ Thành 300m (phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) thì va chạm với xe container biển số 50LD-153.97 chạy cùng chiều. Vụ việc làm chị H. tử vong tại chỗ. Nguyên giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo: Ngày 29/12, UBND TP Cần Thơ đã kỷ luật đối với nguyên giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Hồng Thắm (hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy). Bà Thắm bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trong thời gian qua… >>> Xem thêm video: Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.