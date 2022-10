Tin nóng 29/10: Nữ thiếu tá công an lái ôtô gây tai nạn

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 29/10, một số người đi dạo trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An (Bình Dương) phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong bụi cây. Danh tính người này được xác định là ông Nguyễn Thành Tâm (61 tuổi, ngụ TP. Dĩ An). Theo người thân, chiều 28/10, ông Tâm lái xe máy ra khỏi nhà rồi không thấy về, đến sáng nay thì phát hiện vụ việc. Nữ thiếu tá công an lái ôtô gây tai nạn: Sáng 29/10, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết dã nắm thông tin việc một nữ cán bộ lái xe gây tai nạn và bị người dân quay clip phát tán trên mạng xã hội. Theo đó vào tối 28/10, tại ngã 3 Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân, chiếc ôtô màu trắng do một phụ nữ mặc đồng phục công an điều khiển đã xảy ra va chạm với một xe máy. Sau đó, người phụ nữ này lùi xe thì tiếp tục va chạm với ôtô khác. Người phụ nữ được xác nhận là Thiếu tá T.T.L, đang công tác tại Công an huyện Đăk Đoa. Nhóm học sinh đột nhập vào trường đập phá, gây thiệt hại hàng trăm triệu: Chiều 29/10, UBND phường Điện Nam Bắc (Quảng Nam) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra việc một nhóm học sinh đột nhập vào trường học đập phá nhiều tài sản. Trước đó, tối 28/10, một nhóm thiếu niên lén lút đột nhập vào Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân (phường Điện Nam Bắc), cạy phá cửa các lớp học và phòng chức năng rồi đập phá nhiều tài sản. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng. Hai mẹ con giấu hơn 800 kg pháo nổ trong phòng ngủ: Ngày 29/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Thị Nú (64 tuổi) tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn vào ngày 28/10 vừa qua. Quá trình khám xét nhà, lực lượng chức năng phát hiện phòng ngủ trên tầng hai có cất giấu một lượng lớn pháo, tổng trọng lượng hơn 800 kg. Bà Nú khai nhận rằng bà và con gái là Đoàn Thị Hồng Hạnh (27 tuổi) mua số pháo trên với số tiền 240 triệu đồng rồi cất giấu chờ ngày tiêu thụ. Thay đổi họ tên cả gia đình rồi trốn truy nã suốt 30 năm: Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ bị can Đỗ Văn Thạch (56 tuổi, trú trên địa bàn), là đối tượng trốn truy nã suốt 30 năm. Trước đó, đối tượng này đã bị khởi tố về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về An ninh Quốc gia và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Để lẩn trốn, Đỗ Văn Thạch thay đổi ngày/tháng/năm sinh, đổi tên thành Nguyễn Văn Thạch. Bị can còn đổi cả tên của vợ con, cắt đứt liên lạc với gia đình, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết. Nam thanh niên mắc bệnh tâm thần trèo lên đỉnh cột điện: Tối 28/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có một nam thanh niên trèo lên đỉnh cột điện trên đường Chiềng On thuộc tổ 13, phường Bình Minh, TP Lào Cai, không có công cụ bảo hộ. Nam thanh niên được xác định tên Đặng Văn C. (SN 1994, thường trú tại thôn Bông 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên), là bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Bệnh nhân sau đó đã được lực lượng chức năng đưa xuống an toàn. >>> Xem thêm video: Phát hiện người đàn ông treo cổ trong khuôn viên trường Đại học. Nguồn: Pháp luật online.

